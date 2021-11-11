https://ru.sputnik.md/20211111/vladimir-makey-minsk-ne-vedet-voynu-na-granitse-s-polshey-46328292.html

Владимир Макей: Минск не ведет войну на границе с Польшей

Владимир Макей: Минск не ведет войну на границе с Польшей

Владимир Макей: Минск не ведет войну на границе с Польшей

2021-11-11T12:18+0200

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в мире

граница

польша

беларусь

владимир макей

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости рассказал, кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе, как Минск отреагирует на возможное соседство с войсками НАТО, а также ответил на вопрос – чей Крым.- Владимир Владимирович, давайте начнем с "горячей" темы, а именно с ситуации на белорусско-польской границе. Сейчас в прессе много инсинуаций на эту тему, в том числе поступает информация из Польши, что кризис спровоцирован белорусской стороной, что белорусские власти организовали подвоз мигрантов, хотят спровоцировать напряженность на границе. Ситуация раздута до такой степени, что в Евросоюзе заговорили о размещении вдоль белорусской границы войск НАТО. Что вы можете ответить на это? Нет ли ощущения, что ситуация искусственно нагнетается западными партнерами? И как Белоруссия относится к возможности размещения войск НАТО вдоль своей границы?- Знаете, подобного рода утверждение, что якобы Белоруссия организовывает подвоз мигрантов к границе или специально завозит их в страну, это абсолютная ложь и инсинуация. Ни одного вещественного доказательства белорусской стороне не было предъявлено. Есть лишь какие-то информационные заявления. Мы не можем запретить иностранным гражданам прибывать в Белоруссию, имея на руках разрешительные документы. Предоставляя визы, они предоставляют соответствующие необходимые документы, оформленные в установленном порядке. С какими целями они прибывают в Белоруссию, мы не можем заглянуть в душу каждого и узнать это. Случилось так, что на каком-то этапе появилась информация об определенных напряженных отношениях между Белоруссией и Европейским союзом. Более того, ряд европейских стран после известных событий, связанных с президентскими выборами в республике прошлого года, пригласили так называемых "беженцев" из Белоруссии к себе, обеспечили им максимум благоприятных условий, предоставили им максимум льгот. Это прозвучало не только по телевидению Польши, Литвы, Латвии и других стран. Это прозвучало на весь мир по интернету. Я не исключаю, что эту информацию слышали и граждане так называемых неблагополучных в миграционном отношении стран. Стран, чье руководство, к сожалению, было свергнуто усилиями той же самой Европы и американцами. Поэтому то, что сейчас наблюдается приток нелегальных мигрантов в Белоруссию, стремящихся попасть далее в страны именно Евросоюза, на мой взгляд, это результат объективной реальности, сложившейся в данном геополитическом контексте. И обвинения в адрес Белоруссии не имеют под собой никаких оснований. Мы как продолжали защищать границу, так и продолжаем. Только в этом году более 70 нарушителей было задержано за попытку пересечь границу, пресечено 11 потоков нелегальной миграции, заведено 14 уголовных дел. Я не хочу загружать вас цифрами. Вопрос заключается в том, что Евросоюз в свое время сам пригласил мигрантов, предложил гражданам неблагополучных стран, где происходят какие-то политические турбулентные события, приезжать в Евросоюз и получать убежище, получать там работу, работать и учиться. Почему-то перестали обращать внимание на средиземноморский и балканский потоки мигрантов. Все обратили свои взоры на Белоруссию. Но давайте посмотрим, направляет ли Евросоюз свои вооруженные силы на войну в Средиземноморье или в район Балкан, чтобы предотвратить этот нелегальный поток мигрантов? Налицо нарушение этими государствами международных обязательств, связанных с обеспечением принципов защиты прав человека. Сегодня появилась информация о том, что на границу брошены огромные воинские контингенты. Уже прошла цифра 15 тысяч военнослужащих, которых Польша направила на обеспечение границы. Против кого направлены эти военнослужащие? Против этих двух тысяч плачущих детей и женщин, которые просят пропустить их, потому что они хотят найти спокойную жизнь в сытой Европе, куда их пригласили? Но их не пропускают туда. Они не хотят остаться в Белоруссии. Конечно же, мы окажем содействие, в данном случае, чисто по-человечески этим беженцам. Но мы при этом должны и учитывать риск военной угрозы, связанный с нагнетанием военной напряженности на наших границах. Мы по линии нашего Министерства обороны направили соответствующие запросы польской стороне о предоставлении информации, связанной с увеличением численности военнослужащих на нашей границе, как это предусмотрено соответствующими двусторонними и международными документами. В ответ мы не получили никаких вразумительных толкований. Поэтому, естественно, мы будем учитывать это и в выработке каких-то адекватных шагов с нашей стороны. Руководители Белоруссии и России провели ряд телефонных разговоров на сей счет, и я знаю, что они договорились о том, чтобы следить за ситуацией и в случае необходимости адекватно реагировать на нее. Поэтому подытожим: все, что происходит на границе - не по вине Белоруссии. Это результат бездумной политики Европейского союза, связанной с разрушением государственности в ряде стран. Они пригласили беженцев и заявили о том, что готовы приютить их. Сегодня радикально поменяли эту политику, пытаясь наказать таким образом Белоруссию, обвиняя ее в ведении какой-то гибридной войны против Европейского союза. Помилуйте, какая гибридная война? Белоруссия против полумиллиардного населения Европейского союза? Ни о какой войне здесь с нашей стороны речи нет и идти не может.- Как вы прокомментируете призывы разместить войска НАТО на белорусской границе?- Абсолютно бездумные призывы, абсолютно бездумная политика, безответственная политика. Это говорит о том, что люди реально даже не пытаются понять, осознать, что происходит в этом регионе. Призывы разместить войска НАТО и возможные последующие действия в этом плане повлекут за собой адекватные, ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено нашей военной доктриной, которую недавно утвердили президенты Белоруссии и России. Конечно же, реакция будет соответствующей. Но надо понимать, что это приведет к очередному витку напряженности, ненужному витку напряженности, который не отвечает нашим интересам. Поэтому мы рассматриваем такие призывы как абсолютно безответственные, идущие со стороны абсолютно безответственных политиков.- Какова вероятность пограничного конфликта? Войска Союзного государства уже придвинулись к белорусско-польской границе? Ожидается ли какая-то помощь от России?- Насчет войск Союзного государства у границы я не могу сказать. Но, конечно же, мы предприняли соответствующие меры, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства.Что касается вероятности конфликта, вы знаете, сегодня никто ничего не может гарантировать в процентном соотношении. Сегодня мир настолько непредсказуем, в первую очередь, в силу каких-то ситуативный реагирований на возникающий вызовы и угрозы со стороны наших европейских партнеров, что нельзя сказать что-то определенное. Мы категорически не хотели бы возникновения каких-то конфликтов на нашей территории и постараемся сделать все, чтобы не допустить их, и, естественно, будут предприняты самые решительные меры.- Польский премьер заявил накануне, что считает Россию причастной к миграционному кризису, и, по его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы является исполнителем, но действует под влиянием Москвы. Как вы это прокомментируете, опровергните?- Надо обратиться, наверное, к моему коллеге, Сергею Викторовичу Лаврову, чтобы уточнить, стоит ли Россия за этим. Я абсолютно уверен – никто никогда не получал никаких указаний из Москвы, такого быть не может. То, что происходит, повторюсь, это результат действий самого Европейского союза и искать здесь черную кошку в черной комнате - занятие абсолютно бесполезное. Это просто попытки оправдать свою, скажем, деструктивную, конфронтационную политику по отношению к России, потому что если брать по-крупному, в геополитическом контексте, то все действия, которые сейчас так называемый коллективный Запад предпринимает по отношению к Белоруссии, направлены с дальним прицелом именно на Россию, потому что Россия представляет, как они считают, угрозу для коллективного Запада. Поэтому все, что сейчас предпринимается в отношении Белоруссии, сделано для того, чтобы в том числе каким-то образом наказать и Россию. Это мое личное мнение, я считаю, оно имеет под собой достаточно веские основания.- По вашему мнению, миграционный кризис может продлиться месяцы? Как долго он может существовать, и какие предпринимаются действия для его решения?- Что касается нас, то мы были бы заинтересованы в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Повторюсь, не мы были источником развития такой ситуации. Еще в прошлом году Европейский союз, несмотря на заключенные ранее соглашения, проинформировал нас о том, что прекращает финансирование всех проектов, связанных с укреплением пограничной инфраструктуры, со строительством убежищ для нелегальных мигрантов. В ответ мы, конечно же, приостановили действие так называемого соглашения о реадмиссии, которое предусматривало ряд взаимных обязательств в этой сфере. Мы предложили Европейскому союзу провести консультации на сей счет, в ответ получили отказ. Мы с тех пор сотню раз предлагали начать диалог по данной проблематике, но позитивного ответа не нашли. Мы не можем сказать, как долго продлится этот кризис, но мы заинтересованы в скорейшем его урегулировании. Считаю, что это в интересах всех задействованных в данном случае сторон. Но мы не видим готовности с другой стороны. Мы видим только попытку организовать разного рода фейковые вбросы, видим конкретные попытки организовать провокации в виде перестрелок, в виде перехода якобы белорусскими военнослужащими границы с Европейским союзом и так далее. Ни одного подтверждающего конкретного факта, аргумента в ответ на наши последующие запросы нам не было представлено. Поэтому не от нас зависит дальнейшее развитие ситуации, и как долго она продлится. Будем надеяться, что благоразумие возобладает, и наши партнеры все-таки придут к осознанию того, что надо думать, как выйти из этой ситуации.- Вы обсуждали этот вопрос на переговорах с главой МИД России Лавровым, просили РФ о какой-то помощи?- Да, мы обсуждали этот вопрос с Сергеем Викторовичем Лавровым. У нас есть четко отработанный алгоритм действий в рамках программы, связанной с внешнеполитическим взаимодействием наших стран. И такие же программы аналогичные существуют и между пограничными ведомствами, и между военными ведомствами. Абсолютно уверен, что сейчас все ведомства находятся в тесном контакте и готовы к возникновению любых неожиданных ситуаций. Что касается какой-то конкретной помощи, то, скажем, конкретные запросы мы пока не направляем, не видим в этом необходимости. Но, конечно же, поддержка союзной страны для нас важна, и мы уверены, что мы такую поддержку получим.- По вашему мнению, кто может выступить посредником между вами и Польшей? Можете назвать страну или организацию?- Знаете, термин "посредник" мне не очень нравится. Я считаю, что если есть проблемная ситуация, всегда нужно разговаривать напрямую и договариваться напрямую. Это даст самые быстрые и взаимовыгодные результаты.Мы никогда не отказывались от добрых услуг. Если кто-то желает, мы готовы встречаться и разговаривать. Мы поддерживаем контакты с некоторыми международными организациями, которые пытаются сыграть примирительную роль в контексте наших отношений с Европейским союзом. Мы находимся в контакте и с некоторыми государствами, которые тоже заинтересованы в том, чтобы восстановить статус-кво в наших отношениях. Но мы никогда не пойдем ни на какие уступки, ни на какой диалог под каким-то давлением. Сегодня нам грозят каким-то очередным пятым пакетом санкций, но хочу, чтобы мои коллеги поняли, я много раз говорил об этом, никакие санкции не помогут сломить твердость белорусского руководства в плане проведения политики, нацеленной на обеспечение стабильности в нашей стране. И здесь, повторюсь, никаких иных методов, кроме как организации прямого диалога между Беларусью и соответствующими европейскими партнерами, нет. Никакие попытки решить вопрос с оппонентами власти Белоруссии, которые находятся за пределами республики, и организовать диалог с этими оппонентами власти, эти попытки ни к чему хорошему не приведут.- МИД Франции еще в конце октября публично обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми. Как вы можете это прокомментировать?- Это абсолютно глупое заявление. Подобного рода заявления я уже слышал - обвиняли президента Лукашенко в том, что у него где-то на счетах есть миллиарды в швейцарском банке. Американцы тоже обвиняли в этом президента Лукашенко. Но никто не может найти эти миллионы и миллиарды. Это заявление из той же серии глупых заявлений. Знаете, я вспоминаю выражение, по-моему, Оскара Уайльда, который сказал: "Я слышал столько критики в ваш адрес, что я теперь не сомневаюсь, вы прекрасный человек". Это можно отнести и к этому заявлению. Пусть лучше представитель французской дипломатии прокомментирует ситуацию с беженцами, с детьми и женщинами возле пролива Ла-Манш. А там очень неблагоприятная ситуация, когда перекрывают путь беженцам, пытающимся пробраться в Великобританию. И все мы видели кадры, каково приходится этим беженцам. Что касается тематики торговли людьми, то, поверьте, Белоруссия, и об этом знают все и в Организации Объединенных Наций, как раз была инициатором темы борьбы с торговлей людьми, и делала и делает все, чтобы способствовать решению этой проблемы. Но в данном случае упор делается на том, что через эту торговлю людьми якобы миллионы сливаются в карманы Лукашенко, и он обогащается на этом. Еще раз повторюсь, уже пытались найти эти миллионы, а система государственной власти была выстроена таким образом, что каждая копейка видна, и пройти мимо бюджета ни одна копейка, ни один рубль не могут. Наверняка, они проецируют просто ситуацию, которая могла бы быть в их стране, на Белоруссию, и пытаются таким образом дискредитировать Белоруссию и конкретно ее руководителя. Абсолютная ложь и инсинуации.- Что бы вы посоветовали Варшаве, Вильнюсу и Риге?- И Риге?- Да.- Сложный вопрос, потому что в свое время у нас были очень хорошие отношения со всеми коллегами. Мы встречались с министром иностранных дел Латвии где-то за месяц до выборов, прошлогодних президентских выборов, на границе Белоруссии и Латвии. И обсуждали возможное развитие, возможные сценарии развития в регионе. И оба тогда пришли к мнению, что важно пройти это без потрясений, важно, чтобы не было попытки организовать какие-то революционные события. В этом случае было бы обеспечено нормальное поступательное развитие Белоруссии и нормальное ее сосуществование, скажем так, с европейским контекстом. Но, к сожалению, случилось все с точностью наоборот. Имели место, этому есть четкие подтверждения, попытки внешнего вмешательства, попытки организовать смену власти в Белоруссии через эти революционные потрясения. И сегодня мы имеем то, что имеем. И во многом, считаю, виноваты, не во многом, а практически во всем виноваты те внешние силы, которые попытались изменить ситуацию в Белоруссии. Попытались ускорить так называемое наступление демократии в нашей стране, чего в принципе невозможно. Президент России Путин уже много раз высказывался на эту тему, а именно, что принести извне демократию в гражданское общество невозможно. Это была бы абсолютная фикция без какого-то внутреннего наполнения содержания. Даже президент Франции Макрон, после известного бегства американцев из Афганистана, сказал, что установить демократию в той или иной стране через штыки невозможно. Должно быть обеспечено внутреннее развитие, через изменение сознания народа. К сожалению, у наших коллег нет понимания, что лучше было бы затратить больше времени на спокойное поступательное развитие общества и таким образом достичь желанной, любимой демократии. Поэтому я дал бы совет просто остановиться, успокоиться, задуматься и попытаться объективно проанализировать ситуацию.- Что вы думаете по поводу строительства стены на границе с западными странами и, на ваш взгляд, объективно ли Вильнюс и Варшава представляют ситуацию в Европейском союзе?- Насчет строительства стены, знаете, мы, наше поколение переживало падение берлинской стены, падение железного занавеса, и все приветствовали тогда эти события, говорили о том, что сейчас Европа объединена, что сейчас обеспечено пространство для межчеловеческих, межличностных контактов. Сейчас мы наблюдаем абсолютно обратное, когда строится новый берлинский железный занавес на границе Евросоюза с Беларусью, Россией. В чьих это интересах? Сомневаюсь, что это в интересах гражданского общества. Поможет ли это сдержать мигрантов? Тоже сомневаюсь. Пример строительства стены на границе с Мексикой и Соединенными Штатами Америки это подтверждает. Но в любом случае, думаю, всегда найдутся какие-то пути обхода у тех, кто захочет попасть в Европейский союз. Считаю, что это (строительство стены – ред.) абсолютно не тот метод, которым нужно руководствоваться в данный момент, в данной ситуации. И тем более, повторюсь, есть средиземноморский маршрут, есть балканский маршрут. Там подобного рода вещи не происходят. Что касается объективности предложений по Белоруссии, которые излагают наши соседи в Брюсселе, я думаю, что там никакой объективности нет. И, к сожалению, ситуация выглядит таким образом, что ряд стран, которые находятся подальше от Беларуси, например, Испания, Португалия, Италия, они в значительной мере ориентируются именно на те предложения, которые вносятся нашими соседями по вопросам, связанным с Беларусью. Эти предложения в подавляющем своем большинстве носят агрессивный, санкционный характер. К сожалению, к голосу Варшавы, Вильнюса, Риги прислушаются в других странах Европейского союза, которые имеют меньшее представление о ситуации в Белоруссии, и ориентируются на этот голос. Но в этой ситуации надо думать, что свою роль должен был сыграть Брюссель, взяв на себя какую-то координирующую роль, в том числе и в отношении Белоруссии. Но мы такого не видим.- Белоруссия и Россия подписали союзные программы по углублению экономической интеграции. На какой период рассчитана реализация этих программ? Белорусов часто пугают, что конечная цель - это поглощение республики Россией. Есть ли у Минска на этот счет опасения? И что вы могли бы ответить тем, кто высказывает подобные сентенции?- Действительно, 4 ноября состоялся Высший государственный совет Союзного государства, был подписан ряд документов. В первую очередь, 28 союзных программ. Это не значит, что работа уже закончена. Это начало огромной работы, которую предстоит провести. Нам нужно до конца 2023 года подготовить 400 документов по развитию двадцати восьми союзных программ. Документы исключительно важные, нацелены на сближение макроэкономических политик, на гармонизацию нашего законодательства в различных сферах, на проведение согласованных промышленной и сельскохозяйственной политик. В конечном итоге все это нацелено на то, чтобы обеспечить повышение благосостояния наших народов. Это абсолютно важное событие, я бы даже сказал, историческое событие. И убежден, что оно принесет свои плоды. Что касается известных размышлений о потере государственности и суверенитета, то на сей счет уже было много сказано. По-моему, статья третья договора о создании Союзного государства четко гласит, что создается Союзное государство на основе равенства двух государств. И этот принцип равенства двух государств, принцип сохранения суверенитета и независимости остается и не подвергается никакому сомнению. И поверьте, ни на одной из встреч, ни на каких переговорах речи не шло о том, чтобы кто-то заставил кого-то сдать свой суверенитет и независимость, потерять государственность. Никто не знает, что произойдет через 5, 10, 15, 20 лет. Может быть, все страны объединяться в одно государство. А уж то, что происходит на постсоветском пространстве, вернее, то, что происходило раньше, тот факт, какими многогранными, многомерными узами мы были связаны, прошло. Сейчас говорить о направлениях, которые имели бы следствием потерю суверенитета и независимости, не стоит. Сейчас главная задача - укрепление экономической интеграции, обеспечение абсолютного равноправия, равных прав белорусов и россиян в рамках Союзного государства.- То есть в конце 2023 года мы будем экономически полностью интегрированы?- В конце 2023 года будет создана, скажем так, гармонизированная законодательная база для продвижения интеграции по 28 направлениям, по которым заключены союзные программы. Дальше в договоре речь идет о дальнейшем, поэтапном развитии Союзного государства. Но сначала нужно почувствовать дивиденды и выгоды от этой углубленной экономической интеграции, которая пока еще остается на бумаге. Важно в реальности создать такую гармонизированную законодательную базу. Убежден, что мы значительно продвинемся вперед.- После заявления президента Лукашенко на союзном ВГС весь мир гадает и пытается понять, Белоруссия признала Крым?- Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым находится и является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого.- Готовится ли визит Лукашенко в Крым?- Руководители наших государств находятся в тесном контакте. Я думаю, они определятся с возможными сроками тех или иных мероприятий.- Возвращаясь к теме санкций, какие ответные меры сейчас готовит Минск в ответ на западные санкции?- Да, действительно против Белоруссии уже введены четыре пакета санкций, и уже сейчас судачат наши партнеры о пятом пакете. У нас в правительстве создана группа оперативного реагирования, которая постоянно обсуждает возникающие проблемы в этой области и вырабатывает адекватные меры реагирования. Убежден, что мы справимся с теми вызовами и угрозами, которые могут нам готовить наши так называемые партнеры, к сожалению. Что касается наших адекватных мер, то мы их вырабатывали в прошлом, меры политического характера, связанные с сокращением дипломатических представительств некоторых недружественных стран, которые совершили недружественные действия, и с прекращением нашего участия в тех или иных инициативах, как например, инициатива "Восточное партнерство", а без Белоруссии эта инициатива теряет всякий смысл, и прекращение действия каких-то международных соглашений, которые для нас становятся абсолютно ненужными и невыгодными после введения санкций против Белоруссии. Поэтому мы держим руку на пульсе, и, естественно, реагировали и будем реагировать адекватно. Вопрос заключается лишь только в том, что у Запада, у Европейского союза, да и у Соединенных Штатов Америки нет конкретной стратегии по отношению к Белоруссии. Санкции - это их излюбленный метод, который они опробовали в прошлом и готовы применить и в будущем. Например, ситуация с самолетом Ryanair в мае этого года. Мы сразу же предложили - приезжайте, разберитесь, посмотрите, что произошло, ознакомьтесь со всеми документами. Нет. Буквально через полтора-два часа прозвучали заявления, это было воскресенье, всех 27 государств-членов Европейского союза, моментально были введены санкции против нашей авиакомпании "Белавиа". Но попыток объективно разобраться в ситуации не было. Они появились только лишь спустя два месяца, когда приехала комиссия ИКАО и начала разбираться, что произошло. Они нам постоянно говорят о необходимости соблюдения принципа верховенства права в нашей внутригосударственной политике и в политике межгосударственных отношений, но сами откровенно попирают ногами этот принцип, вводя санкции против Белоруссии, не попытавшись даже разобраться в том, что произошло. Аналогичная ситуация происходит сейчас и с миграционным кризисом на границе между Белоруссией и Польшей. Санкции - это не инструмент для решения каких-то споров и проблем. Они не должны быть главным принципом в межгосударственной политике. Кстати, это признают многие коллеги. Тот же руководитель внешнеполитического ведомства господин Боррель перед поездкой в Москву четко заявил, что, да, санкции могут вводиться, но одновременно должен оставаться канал для дипломатического диалога. Но это, скажем, в отношении России. Что касается Белоруссии, то здесь принцип другой, здесь остаются только санкции, никаких попыток организовать диалог, потому что Беларусь, скажем, небольшая страна, ее нужно, как непокорную страну, наказать для того, чтобы было неповадно другим.- Может ли расширение западных санкций заставить власти Белоруссии пересмотреть свои позиции по вопросу освобождения лиц, признанных правозащитниками политическими заключенными, включая экс-претендентов на пост президента Бабарико и Тихановскую?- Хочу сразу сказать - никакие внешние попытки давления на Белоруссию не приведут ни к каким позитивным результатам, не помогут достичь тех или иных целей, которые ставит перед собой Европейский союз. Что касается вопроса с так называемыми политическими заключенными, у нас такой статьи нет. Те лица, которые сегодня находятся в Белоруссии в местах не столь отдаленных, подозреваются в совершении конкретного преступления, связанного с попыткой государственного переворота. Есть конкретное обвинительное доказательство этому. Более того, даже если мы представим гипотетически, что могут быть какие-то лица в Беларуси, находящиеся в местах заключения и преследуемые по политическим мотивам, то давайте тогда четко отделять "мух от котлет", условно говоря. Можно ли признать политическими заключенными лиц, которые поджигают дома депутатов, взрывают автомобили, нападают на сотрудников правоохранительных ведомств, организуют или пытаются организовать диверсии на железных дорогах? Их тоже наши европейские партнеры относят к списку так называемых политзаключенных. Те лица, которые были задержаны за попытки переворота в Беларуси, понесут свое наказание. И никакие санкции, никакое внешнее давление не изменит подобного рода подхода руководства Белоруссии. И хотел бы еще раз сказать - никакого диалога с оппонентами власти, которые участвовали в этих событиях и убежали куда-то за границу, нет и быть не может, как бы не пытались сейчас его организовать некоторые наши европейские партнеры.- Когда и на каких условиях Белоруссия направит посла в США и примет их посла у себя?- Если говорить в целом, то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения как с Европейским союзом, так и с Соединенными Штатами Америки, учитывая роль и значение США в мире. Но ситуация сложилась таким образом, что посла США в Белоруссии нет с 2008 года. В 2019 году, учитывая поступательное позитивное развитие отношений между нашими государствами, было согласовано решение о возможном обмене послами. Тот посол, которого предложили Соединенные Штаты Америки, не успев доехать до Минска, начала высказывать претензии в адрес Белоруссии, даже не попытавшись понять, что происходит в стране, встретиться с представителями официальных лиц. Она сделала столько заявлений, что мы сочли, конечно же, неприемлемым ее нахождение в республике в качестве посла.Должен сказать, что, наверное, в ближайшее время речи не может быть об обмене послами, хотя, повторюсь, мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, исходя из политических, военно-политических, гуманитарных и иных соображений. Но, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что, как мне кажется, пока в этом плане дальнейшее поступательное развитие событий будет поставлено на паузу. Но, надеемся, что рано или поздно в Соединенных Штатах Америки осознают, что Беларусь играет важную роль в регионе и с ней тоже надо выстраивать отношения.- Планируется ли с учетом планов по оптимизации сети диппредставительств за рубежом пересматривать уровень дипломатических отношений, в том числе с Польшей, Литвой, Украиной?- Вы знаете, мы занимаемся вопросом оптимизации наших загранучреждений, и буду откровенен, мы приняли решение о том, чтобы сократить численность наших загранучреждений в некоторых европейских государствах, направив этих сотрудников для работы в страны Азии, Африки, Латинской Америки. Этот процесс идет сейчас, буквально через несколько дней мы будем докладывать об итогах работы президенту Белоруссии.Что касается уровня дипломатического присутствия западных послов у нас и наших послов на Западе, то должен сказать, здесь есть определенная проблема, ибо представители некоторых стран не намерены вручать верительные грамоты, проходить процедуру полноправного вручения верительных грамот. Для нас это, естественно, неприемлемо. Поэтому мы вынуждены были отправить представителя Франции обратно, отозвав наше согласие на его назначение в качестве посла. Приведу пример показательного отношения США, когда назначенная посол, госпожа Джули Фишер, не доехав до Белоруссии, находится где-то по соседству, в одной из соседних стран, работает там.Мы не намерены принимать послов стран, которые не желают вручать верительные грамоты. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь полноправные, полноценные отношения со всеми государствами, понимая, что дипломатические каналы и коммуникации - это очень важно, и это те каналы, через которые происходит не разделение народов и стран, а их сближение. Поэтому процесс оптимизации, процесс дипломатического присутствия - это процесс перманентный, и, конечно же, мы будем действовать, исходя из складывающейся ситуации.- Отношения с Украиной год назад ухудшились, кем сейчас для Белоруссии является Украина?- Украина была и остается соседом, братским славянским народом. Мы считаем, что все три братских славянских народа - Белоруссия, Россия, Украина - должны жить в мире, дружбе и согласии. К сожалению, в реальности ситуация выглядит иначе. Не по нашей вине отношения между Белоруссией и Украиной были поставлены на паузу. У нас отсутствуют сейчас контакты на высоком и высшем уровнях по инициативе украинской стороны. Но тем не менее торгово-экономическое взаимодействие продолжается, и мы не намерены его прерывать. Более того, когда происходят сложные ситуации, как, например, сейчас с нехваткой электроэнергии на Украине, когда они обращаются к нам за помощью, исходя из гуманитарных соображений, президент Белоруссии, конечно же, дал поручение оказать помощь Украине, потому что еще неизвестно, какая зима грядет, и не хотел бы, чтобы люди там замерзали и погибали от холода и голода. Украина для нас продолжает оставаться братским государством, с которым мы имеем 1084 километра общей границы. Мы хотели бы, чтобы это была граница мира, дружбы и согласия. Как сказал когда-то президент Белоруссии, мы к вам не на танке приедем, а на тракторе, чтобы помочь посеять или убрать урожай. Поэтому с нашей стороны никогда не будет исходить угрозы для Украины. Но мы хотели бы видеть подобного рода ответные действия и со стороны наших соседей. Пока мы лишь видим, что Украина пляшет под дудку, скажем, каких-то внешних сил. Возможно, они выполняют чей-то политический заказ. Но те действия, которые предпринимаются по отношению к Белоруссии, для нас абсолютно неприемлемы. Более того, Украина иногда даже опережает наших европейских партнеров в порыве антибелорусской страсти, как, например, в ситуации с закрытием воздушного пространства для "Белавиа" сразу же после инцидента с самолетом Ryanair. Но тем не менее мы рассматриваем Украину как дружественный народ, и заинтересованы в том, чтобы и далее сохранять дружеские, нормальные отношения.- Замглавы МИД Польши заявил, что посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев в ближайшее время не вернется в Варшаву. Может ли быть понижен уровень дипломатических отношений с этой страной?- Мы предложили в свое время послу Польши уехать и отозвали своего посла в Варшаве в связи с недружественной политикой Польши по отношению к Белоруссии. Произошло это в ноябре прошлого года. С тех пор наши послы находятся в наших столицах. Польская сторона высказывала заинтересованность в том, чтобы возвратить послов, но мы обращаем внимание на то, что для того, чтобы вернуть послов, должна быть попытка, скажем, как-то выровнять наши отношения, либо должна быть создана приемлемая атмосфера в наших отношениях, хотя бы минимально позитивная атмосфера. Такого мы не наблюдаем. Поэтому мы и не планируем возвращать нашего посла обратно в Варшаву, хотя я считаю, что между странами-соседями, как бы не складывались отношения, уровень дипломатического присутствия должен быть соответствующий, а именно на уровне чрезвычайного полномочного посла в той или иной стране. Ну, не хотят наши соседи видеть посла, ради Бога. Но еще раз повторюсь, мы не собирались направлять нашего посла в ближайшее время в Варшаву.- Вы упомянули о ситуации вокруг самолета Ryanair. Полгода назад вы приглашали инспекторов в страну, чтобы расследовать эту историю. Остается ли приглашение в силе, ждете ли вы представителей каких-либо стран? И передавали ли вам запрошенные материалы?- Ситуация весьма интересная. Как только случился инцидент с самолетом Ryanair 23 мая этого года, мы пригласили представителей международной организации по гражданской авиации ИКАО приехать в Белоруссию и провести соответствующее расследование. Мы готовы были предоставить все документы. Несмотря на это, буквально, как я сказал, на следующий день были введены санкции против "Белавиа", ряда физических лиц, против других организаций. Представители ИКАО соизволили приехать лишь через два месяца, в сентябре этого года. Приехав, они не попытались изучить всю полноту документов, встретиться с диспетчерами Белнавигации, собрать все аргументы, необходимые для того, чтобы выработать объективную позицию, объективный подход. Более того, сначала они направили запрос, что хотели бы встретиться с Романом Протасевичем – главным героем в данной пьесе, но затем по приезду отказались от встречи с ним. Мы попросили их предоставить нам ряд материалов, связанных с разговорами экипажа с аэропортами Вильнюса и Варшавы, с хозяевами компании Ryanair, но до сих пор не получили эти материалы. Мы просили оказать помощь в получении информации с так называемых "черных ящиков", где тоже четко отражены эти переговоры. Ничего. Мы не получили никаких документов. Мы видим, что доклад ИКАО, который предполагалось подготовить еще в сентябре, не был подготовлен ни в сентябре, ни в октябре. Сейчас уже сказали, что обсуждение, назначенное на 12 ноября, переносится на январь следующего года. Уже поступает информация о том, что будет обсуждаться этот вопрос в феврале этого года. То есть налицо попытка затянуть процесс рассмотрения жалобы Белоруссии. Возможно, они надеются, что за это время удастся найти какие-то компрометирующие Белоруссию сведения. Но наша совесть чиста. Мы сразу же заявили о том, что можем предоставить любые документы, от любых структур. Поэтому сейчас мяч на их стороне. К сожалению, если случится так, что будет где-то решение негативное по отношению к Белоруссии, думаю, что будет создан опасный прецедент, когда политические какие-то аспекты окажут влияние на вопросы авиационной безопасности, что абсолютно неприемлемо. И до сих пор такого не было прецедента. Но посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Еще раз скажу, мы видим, что делегация ИКАО пока действует под воздействием каких-то внешних политических сил. Понятно, что Евросоюз представляет там большинство, и эти внешние политические силы пытаются там искусственно создать, сделать ситуацию таким образом, чтобы Белоруссия оказалась виновата. Но мы абсолютно уверены в том, что мы никаких правил не нарушали.- Какова эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Белоруссии? Вы уже сделали прививку и какой вакциной?- Да, я сделал прививку российской вакциной, которая была в наличии, - "ЭпиВакКороной". Кстати, после этого удалось побывать во многих странах, поездках, и когда сдаешь ПЦР-тесты, получаешь отрицательный результат. Значит, вакцина действует и действует эффективно.Эпидемиологическая ситуация не отличается от ситуации, наверное, в других странах, бывают и взлеты, и падения, цикличность наблюдается, но должен сказать, что мы спокойно смотрим на обстановку, связанную с распространением COVID-19. У нас система здравоохранения сохранена еще со старых добрых советских времен. Да, она модернизирована, но никогда даже в самые какие-то критические периоды мы не рассматривали ситуацию, как трагическую. У нас было достаточно помещений, достаточно больниц, достаточно кроватей, достаточно врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких, а сейчас мы уже дооснастили наши больницы, не только городские, столичные, но и районные, и мы понимаем, что ситуация сложная, но она не трагичная. Поэтому мы спокойно смотрим на ситуацию, не обращаем внимание на те вопли, которые раздаются со стороны о том, что в Белоруссии неправильно осуществляют политику в сфере здравоохранения. Мы благодарны России за оказание помощи с предоставлением вакцины и за возможность производить вакцину "Спутник V" в Белоруссии.

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