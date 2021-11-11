https://ru.sputnik.md/20211111/vozrast-deti-boleti-covid-19-46304329.html

Назван возраст, в котором дети чаще всего болеют COVID-19

Назван возраст, в котором дети чаще всего болеют COVID-19

Наиболее часто болеют коронавирусом дети до одного года и подростки от семи лет

2021-11-11T11:23+0200

2021-11-11T11:23+0200

2021-11-11T11:23+0200

коронавирус

возраст

дети

болезнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46304267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f73e3d952fbb6d19372714f6a33d50d.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Наиболее часто болеют коронавирусом дети до одного года и подростки от семи лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.По его словам, из общего числа зараженных дети составляют 11%."Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки", - сказал Горелов.Он также уточнил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых, поэтому взрослым важно пройти полный курс иммунизации.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возраст, дети, болезнь