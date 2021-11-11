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Назван возраст, в котором дети чаще всего болеют COVID-19
Назван возраст, в котором дети чаще всего болеют COVID-19
Наиболее часто болеют коронавирусом дети до одного года и подростки от семи лет
2021-11-11T11:23+0200
2021-11-11T11:23+0200
коронавирус
возраст
дети
болезнь
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Наиболее часто болеют коронавирусом дети до одного года и подростки от семи лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.По его словам, из общего числа зараженных дети составляют 11%."Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки", - сказал Горелов.Он также уточнил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых, поэтому взрослым важно пройти полный курс иммунизации.
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возраст, дети, болезнь

Назван возраст, в котором дети чаще всего болеют COVID-19

11:23 11.11.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с COVID-19 в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Лечение детей с COVID-19 в ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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В большинстве случаев дети заражаются от взрослых.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Наиболее часто болеют коронавирусом дети до одного года и подростки от семи лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

По его словам, из общего числа зараженных дети составляют 11%.
"Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки", - сказал Горелов.

Он также уточнил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых, поэтому взрослым важно пройти полный курс иммунизации.
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