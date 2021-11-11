https://ru.sputnik.md/20211111/yaytsa-otdelno-gaz-otdelno---spynu-rasskazal-o-politicheskikh-usloviyakh-po-gazu-46348581.html
"Яйца отдельно, газ отдельно" - Спыну рассказал о "политических условиях" по газу
"Яйца отдельно, газ отдельно" - Спыну рассказал о "политических условиях" по газу
Андрей Спыну раскрыл некоторые детали переговоров о поставках газа в Молдову.
2021-11-11T22:10+0200
2021-11-11T22:10+0200
2021-11-11T22:10+0200
переговоры
газпром
политика
в молдове
дмитрий песков
газ
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Вопрос приднестровского урегулирования мог быть частью переговоров о поставках газа в Молдову в Москве. Об этом в телеэфире заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.По словам чиновника, российская сторона предлагала обсудить и вопросы приднестровского урегулирования, но представители Молдовы предложили разделить эти темы.На вопрос, помогло бы обсуждение других вопросов получить более низкую цену на газ, Спыну не ответил.Спыну также отметил, что ни один представитель власти в Кишиневе не собирался "жонглировать" темой поставок газа в Приднестровье и не думал о том, что Молдова может оставить Приднестровье без газа.Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время переговоров о поставках газа в Молдову говорил, что политических условий в переговорах между Молдовой и Россией по газу нет и быть не может."Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - пояснил Песков.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Позже "Молдовагаз" и "Газпрому" удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html
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переговоры, газпром, в молдове, дмитрий песков, газ, андрей спыну
"Яйца отдельно, газ отдельно" - Спыну рассказал о "политических условиях" по газу
Андрей Спыну раскрыл некоторые детали переговоров о поставках газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Вопрос приднестровского урегулирования мог быть частью переговоров о поставках газа в Молдову в Москве. Об этом в телеэфире заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Российская сторона пыталась несколько раз начать переговоры и по другим вопросам, помимо непосредственно газа. Но четкая позиция правительства, администрации президента, была: яйца отдельно, газ - отдельно", — рассказал Спыну.
По словам чиновника, российская сторона предлагала обсудить и вопросы приднестровского урегулирования, но представители Молдовы предложили разделить эти темы.
"Например, Приднестровье, что делаем с Приднестровьем. Не хочу называть условия. Могу назвать только вопросы, которые могли быть связаны, если бы было согласие молдавской стороны", — уточнил Спыну.
На вопрос, помогло бы обсуждение других вопросов получить более низкую цену на газ, Спыну не ответил.
"Не хочу заниматься спекуляциями. У нас была четкая позиция. Контракт на газ — это коммерческий контракт, и если есть долги, где задействованы госкомпании, тогда разговариваем об этом. О других вопросах мы не хотим говорить. Есть другие площадки для этого. Межправительственная комиссия например", — заявил Спыну.
Спыну также отметил, что ни один представитель власти в Кишиневе не собирался "жонглировать" темой поставок газа в Приднестровье и не думал о том, что Молдова может оставить Приднестровье без газа.
"И там есть семьи с детьми, и там есть школы и больницы, которым нужно отопление", — заявил Спыну.
Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время переговоров о поставках газа в Молдову говорил, что политических условий в переговорах между Молдовой и Россией по газу нет и быть не может.
"Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - пояснил Песков.
Газовый кризис в Молдове
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Позже "Молдовагаз" и "Газпрому" удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".