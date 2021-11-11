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Заседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы
Депутаты парламента заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год
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видео
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заседание
молдова
парламент
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Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании от 11 ноября будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.
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Заседание парламента Молдовы

11:01 11.11.2021
© Parlamentul Republicii Moldova
Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании от 11 ноября будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.
В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.
Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.
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