https://ru.sputnik.md/20211111/zasedanie-parlamenta-moldovy-46322546.html

Заседание парламента Молдовы

Заседание парламента Молдовы

Депутаты парламента заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год

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Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании от 11 ноября будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.

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