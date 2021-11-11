https://ru.sputnik.md/20211111/zasedanie-parlamenta-moldovy-46322546.html
Заседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы
Депутаты парламента заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год
2021-11-11T11:01+0200
2021-11-11T11:01+0200
2021-11-11T11:01+0200
видео
в молдове
заседание
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0b/46323053_0:200:2121:1393_1920x0_80_0_0_d2a4284b9165b8055a968fc4e2863a6b.jpg
Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании от 11 ноября будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0b/46323053_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_99d2521fd74776b37163f652f39c9929.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, заседание, молдова, парламент, видео
Заседание парламента Молдовы
Депутаты заслушают отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год, а также рассмотрят ряд важных законопроектов.
Согласно решению Постоянного бюро парламента, на заседании от 11 ноября будет заслушан отчет о деятельности Совета по телевидению и радио Молдовы за 2020 год.
В первом чтении будет обсуждаться проект о рекламе и поправки к закону об организации и проведении азартных игр.
Народные избранники в окончательном чтении рассмотрят также проект, предусматривающий установление некоторых мер в период чрезвычайного положения, и законодательную инициативу о механизме проверки инвестиций, важных для государственной безопасности.