https://ru.sputnik.md/20211112/-belavia-perestanet-prinimat-na-reysy-iz-turtsii-grazhdan-iraka-sirii-yemena-46354047.html

"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена

"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена

"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена

2021-11-12T10:44+0200

2021-11-12T10:44+0200

2021-11-12T10:44+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена, передает РИА Новости.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На этой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.Отмечается, что пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

https://ru.sputnik.md/20211111/peskov-sanktsiy-protiv-aeroflot-bezumnye-idei-46331337.html

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