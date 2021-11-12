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"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу
"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу
"АвтоВАЗ" в пятницу полностью приостановил производство в связи с отсутствием электронных компонентов
2021-11-12T09:25+0200
2021-11-12T09:25+0200
россия
работа
автоваз
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" в пятницу полностью приостановила производство, передает РИА Новости. Причиной стало отсутствие электронных компонентов."АвтоВАЗ" полностью приостановил производство. "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", - говорится в сообщении.Отмечается, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы.
https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html
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работа, автоваз

"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу

09:25 12.11.2021
© Sputnik / Yuri StreletcAvtoVAZ
AvtoVAZ - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Yuri Streletc
Для работников, занятых выпуском автомобилей, устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" в пятницу полностью приостановила производство, передает РИА Новости. Причиной стало отсутствие электронных компонентов.
"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство. "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы.
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