https://ru.sputnik.md/20211112/beglye-shotlandtsy-nashlis-podrobnosti-ot-pogranpolitsii-moldovy-46378397.html
"Беглые шотландцы" нашлись: подробности от Погранполиции Молдовы
"Беглые шотландцы" нашлись: подробности от Погранполиции Молдовы
Казус с "убежавшими" от пограничников "шотландцами" получил в Молдове свое завершение.
2021-11-12T20:39+0200
2021-11-12T20:39+0200
2021-11-12T20:41+0200
общество
в молдове
молдова
пограничная полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1118/47/11184772_0:190:1825:1216_1920x0_80_0_0_480b1fd9dbbb0b61f222ee9cc8bc6fa8.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы задержали в Кишиневе микроавтобус с иностранными гражданами, который ранее въехал в Республику Молдова без прохождения таможенного и паспортного контроля.Как сообщила пресс-служба Погранполиции, в микроавтобусе по улицам столицы передвигались семь человек. Это пять граждан Великобритании, гражданин США и водитель - гражданин Румынии."В ходе следственных действий была установлена гостиница в Кишиневе, где разместились иностранцы", - отмечается в пресс-релизе.В настоящее время микроавтобус и граждане иностранных государств препровождены в Гланвую инспекцию погранполиции для дальнейшего разбироательства. Ранее в пятницу информацию о том, что микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены, для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.Болельщики из Шотландии прибыли в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022, намеченный на 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-ischut-shotlandtsev-nelegalov-46367892.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1118/47/11184772_0:0:1621:1216_1920x0_80_0_0_9eaef47a9cdd61be0ed7be6f90b0c82b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, молдова, пограничная полиция
"Беглые шотландцы" нашлись: подробности от Погранполиции Молдовы
20:39 12.11.2021 (обновлено: 20:41 12.11.2021)
Казус с "убежавшими" от пограничников "шотландцами-нелегалами" в Молдове завершился.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы задержали в Кишиневе микроавтобус с иностранными гражданами, который ранее въехал в Республику Молдова без прохождения таможенного и паспортного контроля.
Как сообщила пресс-служба Погранполиции, в микроавтобусе по улицам столицы передвигались семь человек. Это пять граждан Великобритании, гражданин США и водитель - гражданин Румынии.
"В ходе следственных действий была установлена гостиница в Кишиневе, где разместились иностранцы", - отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время микроавтобус и граждане иностранных государств препровождены в Гланвую инспекцию погранполиции для дальнейшего разбироательства.
Ранее в пятницу информацию о том, что микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены, для Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.
"При въезде в пункт пропуска водитель направил микроавтобус в зону для грузового транспорта, не останавливаясь для контроля. Впоследствии он покинул территорию пункта пропуска и направился в страну", - уточнила пресс-секретарь.
Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
Болельщики из Шотландии прибыли в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022, намеченный на 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.