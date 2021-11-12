https://ru.sputnik.md/20211112/beglye-shotlandtsy-nashlis-podrobnosti-ot-pogranpolitsii-moldovy-46378397.html

"Беглые шотландцы" нашлись: подробности от Погранполиции Молдовы

"Беглые шотландцы" нашлись: подробности от Погранполиции Молдовы

Казус с "убежавшими" от пограничников "шотландцами" получил в Молдове свое завершение.

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы задержали в Кишиневе микроавтобус с иностранными гражданами, который ранее въехал в Республику Молдова без прохождения таможенного и паспортного контроля.Как сообщила пресс-служба Погранполиции, в микроавтобусе по улицам столицы передвигались семь человек. Это пять граждан Великобритании, гражданин США и водитель - гражданин Румынии."В ходе следственных действий была установлена гостиница в Кишиневе, где разместились иностранцы", - отмечается в пресс-релизе.В настоящее время микроавтобус и граждане иностранных государств препровождены в Гланвую инспекцию погранполиции для дальнейшего разбироательства. Ранее в пятницу информацию о том, что микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены, для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.Болельщики из Шотландии прибыли в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022, намеченный на 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-ischut-shotlandtsev-nelegalov-46367892.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, молдова, пограничная полиция