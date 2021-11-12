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Бензин и топливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и топливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 13 и 14 ноября

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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо, действительные с 13 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на семь банов и опустится до 21,47 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана до 18,54 лея за литр.На протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Первыми вниз поползли цены на дизтопливо, а 4 ноября было зарегистрировано первое за последнее время снижение цены на 95-й бензин.В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты. В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

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