https://ru.sputnik.md/20211112/chto-budet-sotrudnichestvom-moldovy-velikobritanii-period-post-breksit-46342288.html

Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита

Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита

Молдова и Великобритания подписали новое соглашение о партнерстве. Теперь его окончательно утвердили.

2021-11-12T07:30+0200

2021-11-12T07:30+0200

2021-11-12T07:30+0200

политика

в молдове

молдова

великобритания

сотрудничество

соглашение

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2772/89/27728992_0:44:2953:1705_1920x0_80_0_0_68430d4d9c07e0c0943bcb8a936c555b.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Молдова и Великобритания будут взаимодействовать на основе Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве. Документ окончательно утвердили в парламенте страны. Документ был разработан в контексте обеспечения преемственности двусторонних отношений между двумя странами в период после брексита.Соглашение устанавливает правовые рамки для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, таких, как политический диалог и реформы, внешняя политика, безопасность, правосудие, торговля, экономическое, социальное, научное и культурное сотрудничество.Аналогичным образом, согласно проекту, предусматривается создание всеобъемлющей зоны свободной торговли для либерализации доступа на рынок на условиях, вытекающих из членства сторон во Всемирной торговой организации.В документе также предлагается создать Комитет по стратегическому сотрудничеству из членов кабмина и других высокопоставленных чиновников, который будет контролировать выполнение положений соглашения.Напомним, 24 декабря 2020 года Молдова подписала Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве с Великобританией, которое будет ратифицировано парламентом во втором чтении.

https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html

молдова

великобритания

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, великобритания, сотрудничество, соглашение, парламент