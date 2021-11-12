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Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
Молдова и Великобритания подписали новое соглашение о партнерстве. Теперь его окончательно утвердили.
2021-11-12T07:30+0200
2021-11-12T07:30+0200
политика
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молдова
великобритания
сотрудничество
соглашение
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КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Молдова и Великобритания будут взаимодействовать на основе Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве. Документ окончательно утвердили в парламенте страны. Документ был разработан в контексте обеспечения преемственности двусторонних отношений между двумя странами в период после брексита.Соглашение устанавливает правовые рамки для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, таких, как политический диалог и реформы, внешняя политика, безопасность, правосудие, торговля, экономическое, социальное, научное и культурное сотрудничество.Аналогичным образом, согласно проекту, предусматривается создание всеобъемлющей зоны свободной торговли для либерализации доступа на рынок на условиях, вытекающих из членства сторон во Всемирной торговой организации.В документе также предлагается создать Комитет по стратегическому сотрудничеству из членов кабмина и других высокопоставленных чиновников, который будет контролировать выполнение положений соглашения.Напомним, 24 декабря 2020 года Молдова подписала Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве с Великобританией, которое будет ратифицировано парламентом во втором чтении.
https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, великобритания, сотрудничество, соглашение, парламент

Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита

07:30 12.11.2021
© AP Photo / Alastair GrantLondon
London - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Alastair Grant
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдова и Великобритания подписали новое соглашение о партнерстве. Теперь его окончательно утвердили.
КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Молдова и Великобритания будут взаимодействовать на основе Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве. Документ окончательно утвердили в парламенте страны.
Документ был разработан в контексте обеспечения преемственности двусторонних отношений между двумя странами в период после брексита.
Соглашение устанавливает правовые рамки для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, таких, как политический диалог и реформы, внешняя политика, безопасность, правосудие, торговля, экономическое, социальное, научное и культурное сотрудничество.
Аналогичным образом, согласно проекту, предусматривается создание всеобъемлющей зоны свободной торговли для либерализации доступа на рынок на условиях, вытекающих из членства сторон во Всемирной торговой организации.
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В документе также предлагается создать Комитет по стратегическому сотрудничеству из членов кабмина и других высокопоставленных чиновников, который будет контролировать выполнение положений соглашения.
Напомним, 24 декабря 2020 года Молдова подписала Соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве с Великобританией, которое будет ратифицировано парламентом во втором чтении.
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