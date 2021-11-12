https://ru.sputnik.md/20211112/dlya-chego-belye-lebedi-rossii-otrabatyvayut-udary-na-poligonakh-belarusi-46368137.html

Для чего "Белые лебеди" России отрабатывают удары на полигонах Беларуси

Для чего "Белые лебеди" России отрабатывают удары на полигонах Беларуси

Москва и Минск готовы к любым военным провокациям, зяавило оборонное ведомство Беларуси.

2021-11-12T23:30+0200

2021-11-12T23:30+0200

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Регулярное патрулирование воздушного пространства Республики Беларусь дальними и стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами ВКС России, боевая интеграция Москвы и Минска – реагирование на агрессивную внешнюю политику Запада, демонстрация новых стратегических возможностей, расширения влияния Союзного государства.Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-160 приняла эстафету от дальних бомбардировщиков Ту-22М3, и 11 ноября выполнила задачи четырехчасового патрулирования, нанесла условный удар по противнику в воздушном пространстве Беларуси.Совместные полеты боевой авиации РБ и РФ вдоль белорусских границ становятся регулярными. Это адекватный ответ на силовой шантаж коллективного Запада, маневры американских кораблей, сухопутных войск и стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1 в Европе.Днем ранее оперативная группа стратегических бомбардировщиков ВВС США (Bomber Task Force Europe) отработала удары по воздушным, наземным и морским целям обычными и высокоточными боеприпасами – из акватории Северного моря, достаточно близко от территории России и Беларуси.У границы РБ синхронно приведена в высшую степень боеготовности 15-тысячная группировка польских войск – якобы для решения миграционной (гуманитарной) проблемы. Фактически НАТО настраивается на длительную вооруженную борьбу с Россией и ее союзниками.На этом фоне Минобороны РБ заявило, что Москва и Минск готовы к любым военным провокациям. Отработка жестких сценариев противодействия подтверждает: в Восточной Европе США и НАТО имеют больше шансов получить отпор, нежели безнаказанно повторить афганский, югославский, иракский, ливийский варианты "демократизации" (то есть расстрела противника с безопасного расстояния).Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 способен нести на борту дальние ракеты Х-22 с термоядерными боеголовками мощностью до мегатонны, дальность поражения целей высокоточными крылатыми ракетами Х-55 "стратега" Ту-160 – более 3000 км. Суровое и оперативное возмездие гарантировано любому агрессору, невзирая на расстояние, размер военного бюджета и миф неуязвимости.Горячее небо и мореЕсли совсем коротко оценить актуальные военные приготовления США и НАТО на Европейском континенте, это безрассудный танец с саблями на граблях. Выводы из позорных поражений Пентагона и НАТО в ряде стран Азии и Африки не сделаны, боевые барабаны в Вашингтоне и Брюсселе заглушают голос разума, американские стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 с ядерными боеголовками в отсеках летают над Европой так оптимистично, будто Россия – это "большая Ливия", а население стран-союзников совершенно невосприимчиво к радиации и другим эффектам оружия массового поражения.Маховик "многосферной военной операции" раскручивается на наших глазах. Минобороны РФ сообщает, что за минувшие 24 часа у российских границ в Черном море обнаружены шесть самолетов-разведчиков НАТО – три американских патрульных самолета P-8А Poseidon, стратегические разведчики RC-135 и U-2S, французский самолет-разведчик С-160G Gabriel.Сутками ранее воздушную разведку вели четыре самолета. Радиоэлектронная аппаратура на борту этих машин позволяет заглянуть на сотни километров в глубь территории России. Здесь важно понимать, что военная разведка ведется для точного определения позиций и объектов противника, в конечном итоге - для их уничтожения. Именно с этой миссией прилетели в Европу американские стратегические бомбардировщики.Ветеран ВВС США B-52 Stratofortress – основной носитель стратегических крылатых ракет AGM-86 (разных модификаций) дальностью до 2800 км и мощностью термоядерной боеголовки до 150 килотонн. В США выпущено 1715 ракет AGM-86B и более 3000 термоядерных бомб B61 регулируемой мощности – преимущественно для европейского ТВД.Многоцелевой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer предназначен для прорыва ПВО противника на малых высотах, доставки крылатых ракет и бомб. Четверку B-1B в октябре перебросили из США в Великобританию – для повышения оперативной совместимости с европейскими союзниками и постоянной дислокации на авиабазе Фэрфорд. "Лансеры" успели в октяябре отработать в воздушном пространстве Литвы нанесение ударов по наземным объектам у границ РФ и РБ.Когда Москва и Минск заявляют о готовности к любым военным провокациям, это означает, что политические решения уже приняты, и вооруженные силы двух стран готовы оперативно отреагировать на агрессию тактически и стратегически – конвенциальным вооружением и ядерными средствами поражения.Российские ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160 летают в белорусском небе с боевой нагрузкой, истребители ВВС РБ прикрывают их в постоянной готовности к боевому применению, каких-либо иллюзий здесь быть не должно. По данным Минобороны РФ, совместный полет длился более четырех часов, самолеты преодолели 3000 км.Невероятное и неизбежноеВ НАТО призывают готовиться к длительной борьбе с Россией – крупнейшей в мире ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности ООН. С надеждой на естественный развал РФ в неочевидной перспективе.Для успеха этой борьбы странам альянса необходимо жертвовать двумя процентами национального ВВП на военные расходы, давать "надежный, сбалансированный, пропорциональный" ответ на "агрессию России", и окружать Россию внеблоковыми врагами (Украина, Грузия). Этим планом поделился с союзниками на 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии министр обороны Греции Николаос Панайотопулос.На фоне миграционного кризиса в ЕС, спровоцированного несколькими десятилетиями боевых действий Пентагона и НАТО в Азии и Африке, США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвиняют руководство РБ в использовании мигрантов для дестабилизации Европы. Польша подозревает соучастие Кремля, и констатирует "чудовищный провал" восточной политики Запада. Ситуация на польско-белорусской границе остается сложной.Объявлено о воссоздании на территории Германии известного ранее своими "Першингами" 56-го артиллерийского командования Армии США, и это свидетельствует об американских планах развертывания ракет средней дальности в Европе.Россия и Беларусь лишь отвечают на каждый новый виток военной эскалации коллективного Запада. И все же следует иметь ввиду, что один дальний Ту-22М3 способен отправить ко дну авианосную ударную группу противника (дальними термоядерными ракетами Х-22), а ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" предназначен для "выжигания" обширных территорий размером с небольшую страну.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://ru.sputnik.md/20211111/patrulirovanie-nad-belorussiey-proveli-rossiyskie-bombardirovschiki-tu-160-46339402.html

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