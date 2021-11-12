https://ru.sputnik.md/20211112/dvukh-podozrevaemykh-ubiystve-faleshtskom-rayone-46352668.html
Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
Теперь по данному делу проходят шесть подозреваемых.
2021-11-12T09:49+0200
2021-11-12T09:49+0200
2021-11-12T10:07+0200
общество
в молдове
молдова
задержание
двойное убийство
фалештский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2926/74/29267435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_279c771549709ef2c60b30312d752a08.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в селе Хилиуць Фалештсткого района, которое произошло в начале ноября. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. По данным следствия, речь идет о двух молодых людях 18 и 20 лет, оба проживают в городе Сынжерей.Следственные мероприятия проводили Национальный инспекторат расследований вместе с Инспекторатом полиции Фалешт под контролем местной прокуратуры. Напомним, ранее полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуць Фалештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.По версии следствия, мужчины были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. В скором времени были задержаны четверо подозреваемых.
https://ru.sputnik.md/20211105/dvoynogo-ubiystva-faleshtskom-rayone-politsiya-46193832.html
молдова
фалештский район
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2926/74/29267435_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06e292379dd7e5dca813684c3c784563.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, задержание, двойное убийство, фалештский район
Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
09:49 12.11.2021 (обновлено: 10:07 12.11.2021)
Теперь по данному делу проходят шесть подозреваемых.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в селе Хилиуць Фалештсткого района, которое произошло в начале ноября. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным следствия, речь идет о двух молодых людях 18 и 20 лет, оба проживают в городе Сынжерей.
Следственные мероприятия проводили Национальный инспекторат расследований вместе с Инспекторатом полиции Фалешт под контролем местной прокуратуры.
Напомним, ранее полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуць Фалештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.
По версии следствия, мужчины были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. В скором времени были задержаны четверо подозреваемых.