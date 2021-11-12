https://ru.sputnik.md/20211112/dvukh-podozrevaemykh-ubiystve-faleshtskom-rayone-46352668.html

Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе

Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе

Теперь по данному делу проходят шесть подозреваемых.

2021-11-12T09:49+0200

2021-11-12T09:49+0200

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общество

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молдова

задержание

двойное убийство

фалештский район

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в селе Хилиуць Фалештсткого района, которое произошло в начале ноября. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. По данным следствия, речь идет о двух молодых людях 18 и 20 лет, оба проживают в городе Сынжерей.Следственные мероприятия проводили Национальный инспекторат расследований вместе с Инспекторатом полиции Фалешт под контролем местной прокуратуры. Напомним, ранее полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуць Фалештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.По версии следствия, мужчины были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. В скором времени были задержаны четверо подозреваемых.

https://ru.sputnik.md/20211105/dvoynogo-ubiystva-faleshtskom-rayone-politsiya-46193832.html

молдова

фалештский район

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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