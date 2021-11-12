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Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
Теперь по данному делу проходят шесть подозреваемых.
2021-11-12T09:49+0200
2021-11-12T10:07+0200
общество
в молдове
молдова
задержание
двойное убийство
фалештский район
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в селе Хилиуць Фалештсткого района, которое произошло в начале ноября. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. По данным следствия, речь идет о двух молодых людях 18 и 20 лет, оба проживают в городе Сынжерей.Следственные мероприятия проводили Национальный инспекторат расследований вместе с Инспекторатом полиции Фалешт под контролем местной прокуратуры. Напомним, ранее полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуць Фалештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.По версии следствия, мужчины были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. В скором времени были задержаны четверо подозреваемых.
https://ru.sputnik.md/20211105/dvoynogo-ubiystva-faleshtskom-rayone-politsiya-46193832.html
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в молдове, молдова, задержание, двойное убийство, фалештский район

Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе

09:49 12.11.2021 (обновлено: 10:07 12.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь по данному делу проходят шесть подозреваемых.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в селе Хилиуць Фалештсткого района, которое произошло в начале ноября. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным следствия, речь идет о двух молодых людях 18 и 20 лет, оба проживают в городе Сынжерей.
Следственные мероприятия проводили Национальный инспекторат расследований вместе с Инспекторатом полиции Фалешт под контролем местной прокуратуры.
Напомним, ранее полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуць Фалештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.
По версии следствия, мужчины были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. В скором времени были задержаны четверо подозреваемых.
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
Общество
Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция
5 ноября, 16:59
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