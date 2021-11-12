Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211112/gagauzskie-deputaty-na-pervom-zasedanii-ne-smogli-izbrat-spikera-46370237.html
Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера
Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера
Выборы председателя гагаузского законодательного органа провалились.
2021-11-12T19:10+0200
2021-11-12T19:10+0200
политика
в молдове
молдова
выборы
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371375_0:0:1587:892_1920x0_80_0_0_6a4771e1bb143aebad52ceed3676c702.jpg
КОМРАТ, 12 ноя - Sputnik, Максим Топал. Учредительное заседание депутатов из Гагаузии созвала башкан Ирина Влах. В своем выступлении перед народными избранниками она выразила надежду на конструктивную работу законодательной и исполнительной власти автономии, заметив, что жители ждут от депутатов только положительных примеров и уважительного поведения.Решение суда о признании выборов в законодательный орган Гагаузии состоявшимися зачитал и.о. председателя Апелляционной палаты Комрата Григорий Колев. После этого депутаты начали принимать присягу."Клянусь при осуществлении полномочий депутата Народного собрания Гагаузии соблюдать Конституцию Республики Молдова, Уложение Гагаузии (Гагауз Ери), законы страны и автономии, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить становлению, процветанию автономии и благополучию ее народа".По завершении торжественной части депутаты решили перейти из актового зала Дома культуры Комрата в зал заседаний Исполкома и НСГ. Уже там они приступили к избранию своего руководства. Были выдвинуты две кандидатуры – экс-спикера Дмитрия Константинова и впервые прошедшего в НСГ Виктора Петрова.Первый заручился поддержкой 17 депутатов, а второй – 11. Еще пятеро депутатов предпочли испортить бюллетени, поставив печать за обоих кандидатов. Для избрания спикером одному из кандидатов необходимо было набрать 18 голосов, чего, однако, так и не произошло.Как следствие, депутаты перенесли заседание на вторник, 16 ноября. До тех пор группы депутатов, как ожидается, будут вести переговоры по кандидатуре спикера.В рамках учредительного заседания также была сформирована и первая фракция – ее официально оформили депутаты от Блока коммунистов и социалистов. Вошли в нее девять народных избранников.В Народном собрании Гагаузии, согласно законодательству региона, работают 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах.
молдова
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371375_0:0:1189:892_1920x0_80_0_0_83c71c9286e9f8d6774b6981bbc6fd8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, выборы, гагаузия

Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера

19:10 12.11.2021
© Sputnik / Maxim TopalУчредительное заседание НСГ
Учредительное заседание НСГ - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Подписаться на
Выборы председателя гагаузского законодательного органа провалились.
КОМРАТ, 12 ноя - Sputnik, Максим Топал. Учредительное заседание депутатов из Гагаузии созвала башкан Ирина Влах. В своем выступлении перед народными избранниками она выразила надежду на конструктивную работу законодательной и исполнительной власти автономии, заметив, что жители ждут от депутатов только положительных примеров и уважительного поведения.
"У депутата должно быть видение, какой может быть Гагаузия через 5 или через 10 лет, и как мы все вместе можем достичь общей цели. Видение развития должно объединить нас работать как единая команда для нашего будущего и для будущего наших детей", - сказала Ирина Влах.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаИрина Влах на учредительном заседании Народного Собрания Гагаузии
Ирина Влах на учредительном заседании Народного Собрания Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Ирина Влах на учредительном заседании Народного Собрания Гагаузии
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Решение суда о признании выборов в законодательный орган Гагаузии состоявшимися зачитал и.о. председателя Апелляционной палаты Комрата Григорий Колев. После этого депутаты начали принимать присягу.
"Клянусь при осуществлении полномочий депутата Народного собрания Гагаузии соблюдать Конституцию Республики Молдова, Уложение Гагаузии (Гагауз Ери), законы страны и автономии, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить становлению, процветанию автономии и благополучию ее народа".
По завершении торжественной части депутаты решили перейти из актового зала Дома культуры Комрата в зал заседаний Исполкома и НСГ. Уже там они приступили к избранию своего руководства. Были выдвинуты две кандидатуры – экс-спикера Дмитрия Константинова и впервые прошедшего в НСГ Виктора Петрова.
© Sputnik / Maxim TopalУчредительное заседание НСГ
Учредительное заседание НСГ - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Учредительное заседание НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
Первый заручился поддержкой 17 депутатов, а второй – 11. Еще пятеро депутатов предпочли испортить бюллетени, поставив печать за обоих кандидатов. Для избрания спикером одному из кандидатов необходимо было набрать 18 голосов, чего, однако, так и не произошло.
Как следствие, депутаты перенесли заседание на вторник, 16 ноября. До тех пор группы депутатов, как ожидается, будут вести переговоры по кандидатуре спикера.
В рамках учредительного заседания также была сформирована и первая фракция – ее официально оформили депутаты от Блока коммунистов и социалистов. Вошли в нее девять народных избранников.
В Народном собрании Гагаузии, согласно законодательству региона, работают 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:12"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии
19:59Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:40Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии
19:10Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера
18:50В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки
18:20Голикова сравнила по важности сертификат о вакцинации от COVID с паспортом
18:00Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили
17:50В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
17:20Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент
16:50На саммит лидеров стран АТЭС Путин надел новозеландскую накидку
16:28В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
16:15В Кишиневе появилась березовая "Аллея лицеистов"
16:01Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены
15:27"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
14:55В кабинете Стояногло проходит новый обыск
14:31Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове
14:10Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
13:31Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:10Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
13:08Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные