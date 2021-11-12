https://ru.sputnik.md/20211112/gagauzskie-deputaty-na-pervom-zasedanii-ne-smogli-izbrat-spikera-46370237.html

Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера

Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера

Выборы председателя гагаузского законодательного органа провалились.

2021-11-12T19:10+0200

2021-11-12T19:10+0200

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КОМРАТ, 12 ноя - Sputnik, Максим Топал. Учредительное заседание депутатов из Гагаузии созвала башкан Ирина Влах. В своем выступлении перед народными избранниками она выразила надежду на конструктивную работу законодательной и исполнительной власти автономии, заметив, что жители ждут от депутатов только положительных примеров и уважительного поведения.Решение суда о признании выборов в законодательный орган Гагаузии состоявшимися зачитал и.о. председателя Апелляционной палаты Комрата Григорий Колев. После этого депутаты начали принимать присягу."Клянусь при осуществлении полномочий депутата Народного собрания Гагаузии соблюдать Конституцию Республики Молдова, Уложение Гагаузии (Гагауз Ери), законы страны и автономии, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить становлению, процветанию автономии и благополучию ее народа".По завершении торжественной части депутаты решили перейти из актового зала Дома культуры Комрата в зал заседаний Исполкома и НСГ. Уже там они приступили к избранию своего руководства. Были выдвинуты две кандидатуры – экс-спикера Дмитрия Константинова и впервые прошедшего в НСГ Виктора Петрова.Первый заручился поддержкой 17 депутатов, а второй – 11. Еще пятеро депутатов предпочли испортить бюллетени, поставив печать за обоих кандидатов. Для избрания спикером одному из кандидатов необходимо было набрать 18 голосов, чего, однако, так и не произошло.Как следствие, депутаты перенесли заседание на вторник, 16 ноября. До тех пор группы депутатов, как ожидается, будут вести переговоры по кандидатуре спикера.В рамках учредительного заседания также была сформирована и первая фракция – ее официально оформили депутаты от Блока коммунистов и социалистов. Вошли в нее девять народных избранников.В Народном собрании Гагаузии, согласно законодательству региона, работают 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах.

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