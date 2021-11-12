Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера
© Sputnik / Maxim TopalУчредительное заседание НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
Выборы председателя гагаузского законодательного органа провалились.
КОМРАТ, 12 ноя - Sputnik, Максим Топал. Учредительное заседание депутатов из Гагаузии созвала башкан Ирина Влах. В своем выступлении перед народными избранниками она выразила надежду на конструктивную работу законодательной и исполнительной власти автономии, заметив, что жители ждут от депутатов только положительных примеров и уважительного поведения.
"У депутата должно быть видение, какой может быть Гагаузия через 5 или через 10 лет, и как мы все вместе можем достичь общей цели. Видение развития должно объединить нас работать как единая команда для нашего будущего и для будущего наших детей", - сказала Ирина Влах.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаИрина Влах на учредительном заседании Народного Собрания Гагаузии
Ирина Влах на учредительном заседании Народного Собрания Гагаузии
Решение суда о признании выборов в законодательный орган Гагаузии состоявшимися зачитал и.о. председателя Апелляционной палаты Комрата Григорий Колев. После этого депутаты начали принимать присягу.
"Клянусь при осуществлении полномочий депутата Народного собрания Гагаузии соблюдать Конституцию Республики Молдова, Уложение Гагаузии (Гагауз Ери), законы страны и автономии, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить становлению, процветанию автономии и благополучию ее народа".
По завершении торжественной части депутаты решили перейти из актового зала Дома культуры Комрата в зал заседаний Исполкома и НСГ. Уже там они приступили к избранию своего руководства. Были выдвинуты две кандидатуры – экс-спикера Дмитрия Константинова и впервые прошедшего в НСГ Виктора Петрова.
© Sputnik / Maxim TopalУчредительное заседание НСГ
Учредительное заседание НСГ
© Sputnik / Maxim Topal
Первый заручился поддержкой 17 депутатов, а второй – 11. Еще пятеро депутатов предпочли испортить бюллетени, поставив печать за обоих кандидатов. Для избрания спикером одному из кандидатов необходимо было набрать 18 голосов, чего, однако, так и не произошло.
Как следствие, депутаты перенесли заседание на вторник, 16 ноября. До тех пор группы депутатов, как ожидается, будут вести переговоры по кандидатуре спикера.
В рамках учредительного заседания также была сформирована и первая фракция – ее официально оформили депутаты от Блока коммунистов и социалистов. Вошли в нее девять народных избранников.
В Народном собрании Гагаузии, согласно законодательству региона, работают 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах.