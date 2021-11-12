Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211112/gavrilitsa-rasschityvaem-na-snizhenie-tsen-v-sleduyuschem--godu-46378865.html
Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году
Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году
Правительство ожидает, что ко второй половине 2022 года рост цен на энергоносители остановится
2021-11-12T20:55+0200
2021-11-12T20:57+0200
экономика
цены
правительство
наталья гаврилица
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/30/29153090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11c7a410ddce473b4e5faef8fcd1564d.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В правительстве рассчитывают, что рост цен начнет замедляться ко второй половине следующего года. Такое заявление в пятницу сделала премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала в связи с повышением тарифов и ожидаемым подорожанием товаров. Премьер-министр объявила, что на следующей неделе правительство представит проект бюджета на 2022 год, а также сообщит новости о минимальной заработной плате и заработной плате в бюджетном секторе."На следующей неделе мы представим бюджет на 2022 год. На компенсации тарифов на газ в бюджете выделено 1,6 миллиарда леев. Мы также сообщим хорошие новости о минимумальной заработной плате и зарплатам в бюджетной сфере", - сказала премьер.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
https://ru.sputnik.md/20211112/polnoe-vystuplenie-gavrilitsy-zasedanie-sovet-glav-pravitelstv-stran-sng-46363068.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/30/29153090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da051ac714e44f4acbf88515d468445c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, правительство, наталья гаврилица, в молдове, молдова

Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году

20:55 12.11.2021 (обновлено: 20:57 12.11.2021)
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
Подписаться на
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Правительство прогнозирует, что рост цен на энергоносители остановится ко второй половине 2022 года.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В правительстве рассчитывают, что рост цен начнет замедляться ко второй половине следующего года. Такое заявление в пятницу сделала премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала в связи с повышением тарифов и ожидаемым подорожанием товаров.

"Мы смотрим на прогнозы на следующий год. Мы видим, что этот глобальный рост цен, как ожидается, продолжится до конца года, может быть, до начала следующего года, а затем прекратится. Мы также прогнозируем, что цены начнут понижаться ко второй половине следующего года", - сказал Гаврилина.

Премьер-министр объявила, что на следующей неделе правительство представит проект бюджета на 2022 год, а также сообщит новости о минимальной заработной плате и заработной плате в бюджетном секторе.
"На следующей неделе мы представим бюджет на 2022 год. На компенсации тарифов на газ в бюджете выделено 1,6 миллиарда леев. Мы также сообщим хорошие новости о минимумальной заработной плате и зарплатам в бюджетной сфере", - сказала премьер.

Новые тарифы на газ

Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
Заявления премьера Молдовы Натальи Гаврилица на заседании Совета глав правительств стран СНГ - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Видео
Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
14:10
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00The Lancet: эффективность индийской вакцины Covaxin составляет 77,8%
22:45Гражданин Грузии экстрадирован в Молдову
22:15Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
22:00Молдавский премьер совершит визит в Лондон
21:45Макрон намерен обсудить с Путиным тему Украины
21:20В Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer
21:11Сборная Молдовы по футболу проиграла Шотландии в отборочном матче на ЧМ
21:05Иностранцам для междугороднего передвижения в РФ потребуется ПЦР
20:55Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году
20:39"Беглые шотландцы" нашлись: подробности от Погранполиции Молдовы
20:32Почему правительство Молдовы не идет на более углубленный диалог с Россией
20:12"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии
19:59Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:40Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии
19:10Гагаузские депутаты на первом заседании не смогли избрать спикера
18:50В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки
18:20Голикова сравнила по важности сертификат о вакцинации от COVID с паспортом
18:00Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили
17:50В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
17:20Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент