https://ru.sputnik.md/20211112/gavrilitsa-rasschityvaem-na-snizhenie-tsen-v-sleduyuschem--godu-46378865.html
Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году
Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году
Правительство ожидает, что ко второй половине 2022 года рост цен на энергоносители остановится
2021-11-12T20:55+0200
2021-11-12T20:55+0200
2021-11-12T20:57+0200
экономика
цены
правительство
наталья гаврилица
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В правительстве рассчитывают, что рост цен начнет замедляться ко второй половине следующего года. Такое заявление в пятницу сделала премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала в связи с повышением тарифов и ожидаемым подорожанием товаров. Премьер-министр объявила, что на следующей неделе правительство представит проект бюджета на 2022 год, а также сообщит новости о минимальной заработной плате и заработной плате в бюджетном секторе."На следующей неделе мы представим бюджет на 2022 год. На компенсации тарифов на газ в бюджете выделено 1,6 миллиарда леев. Мы также сообщим хорошие новости о минимумальной заработной плате и зарплатам в бюджетной сфере", - сказала премьер.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
https://ru.sputnik.md/20211112/polnoe-vystuplenie-gavrilitsy-zasedanie-sovet-glav-pravitelstv-stran-sng-46363068.html
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цены, правительство, наталья гаврилица, в молдове, молдова
Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году
20:55 12.11.2021 (обновлено: 20:57 12.11.2021)
Правительство прогнозирует, что рост цен на энергоносители остановится ко второй половине 2022 года.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В правительстве рассчитывают, что рост цен начнет замедляться ко второй половине следующего года. Такое заявление в пятницу сделала премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала в связи с повышением тарифов и ожидаемым подорожанием товаров.
"Мы смотрим на прогнозы на следующий год. Мы видим, что этот глобальный рост цен, как ожидается, продолжится до конца года, может быть, до начала следующего года, а затем прекратится. Мы также прогнозируем, что цены начнут понижаться ко второй половине следующего года", - сказал Гаврилина.
Премьер-министр объявила, что на следующей неделе правительство представит проект бюджета на 2022 год, а также сообщит новости о минимальной заработной плате и заработной плате в бюджетном секторе.
"На следующей неделе мы представим бюджет на 2022 год. На компенсации тарифов на газ в бюджете выделено 1,6 миллиарда леев. Мы также сообщим хорошие новости о минимумальной заработной плате и зарплатам в бюджетной сфере", - сказала премьер.
Новые тарифы на газ
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.