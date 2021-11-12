https://ru.sputnik.md/20211112/gavrilitsa-rasschityvaem-na-snizhenie-tsen-v-sleduyuschem--godu-46378865.html

Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году

Гаврилица: рассчитываем на снижение цен в следующем году

Правительство ожидает, что ко второй половине 2022 года рост цен на энергоносители остановится

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В правительстве рассчитывают, что рост цен начнет замедляться ко второй половине следующего года. Такое заявление в пятницу сделала премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире общественного телеканала в связи с повышением тарифов и ожидаемым подорожанием товаров. Премьер-министр объявила, что на следующей неделе правительство представит проект бюджета на 2022 год, а также сообщит новости о минимальной заработной плате и заработной плате в бюджетном секторе."На следующей неделе мы представим бюджет на 2022 год. На компенсации тарифов на газ в бюджете выделено 1,6 миллиарда леев. Мы также сообщим хорошие новости о минимумальной заработной плате и зарплатам в бюджетной сфере", - сказала премьер.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.

https://ru.sputnik.md/20211112/polnoe-vystuplenie-gavrilitsy-zasedanie-sovet-glav-pravitelstv-stran-sng-46363068.html

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цены, правительство, наталья гаврилица, в молдове, молдова