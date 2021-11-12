https://ru.sputnik.md/20211112/gavrilitsa-vystupila-za-ustranenie-torgovykh-barerov-sng-46361189.html
Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
Премьер Молдовы обсудила на заседании глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках содружества.
2021-11-12T13:10+0200
2021-11-12T13:10+0200
2021-11-12T13:44+0200
экономика
в молдове
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снг
заседание совета глав государств снг
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приняла участие в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Гаврилица выразила убежденность, что совет глав правительств - именно тот формат, на котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности содружества.Глава правительства добавила, что кабмин сталкивается с трудностями, но он их преодолеет, в том числе в рамках сотрудничества с партнерами из СНГ."Как раз в эти дни мы отмечаем 100 дней нашего правительства. Этот период был непростой, сопровождался в последний месяц энергетическим кризисом, но в конечном итоге повысили уровень взаимодействия с нашими партнерами", - пояснила Гаврилица.Она также подчеркнула важность Зоны свободной торговли СНГ, ее функционирования без ограничений с учетом интересов каждого из партнеров в Содружестве и достижение практических результатов, которые будут ощущаться для граждан в повседневной жизни. В заключение она выразила надежду, что итоги заседания станут "очередным важным шагом на пути совместного решения стоящих перед государствами СНГ насущных социально-экономических задач".По итогам выступления Гаврилицы премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на продолжение активной работы Молдовы в СНГ. "Впервые в нашем совете участвует премьер Молдовы, Наталья Гаврилица. Рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве и внесет конструктивный вклад в наше совместное усилие по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате СНГ" - отметил Мишустин. Нынешнее заседание Совета глав правительств СНГ планировалось провести в Бишкеке (Киргизия), но в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, было принято решение о проведении дискуссии в режиме видео-конференц-связи.
https://ru.sputnik.md/20211112/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-aktivnuyu-rabotu-v-sng--46360029.html
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в молдове, молдова, снг, заседание совета глав государств снг
Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
13:10 12.11.2021 (обновлено: 13:44 12.11.2021)
Премьер Молдовы обсудила на заседании Совета глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках Cодружества.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приняла участие в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Гаврилица выразила убежденность, что совет глав правительств - именно тот формат, на котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности содружества.
Говорю, прежде всего, об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Глава правительства добавила, что кабмин сталкивается с трудностями, но он их преодолеет, в том числе в рамках сотрудничества с партнерами из СНГ.
"Как раз в эти дни мы отмечаем 100 дней нашего правительства. Этот период был непростой, сопровождался в последний месяц энергетическим кризисом, но в конечном итоге повысили уровень взаимодействия с нашими партнерами", - пояснила Гаврилица.
Она также подчеркнула важность Зоны свободной торговли СНГ, ее функционирования без ограничений с учетом интересов каждого из партнеров в Содружестве и достижение практических результатов, которые будут ощущаться для граждан в повседневной жизни.
"Считаем целесообразным активизировать взаимодействие в области транспортных перевозок и использования транзитного потенциала", - добавила глава молдавского кабмина.
В заключение она выразила надежду, что итоги заседания станут "очередным важным шагом на пути совместного решения стоящих перед государствами СНГ насущных социально-экономических задач".
По итогам выступления Гаврилицы премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на продолжение активной работы Молдовы в СНГ.
"Впервые в нашем совете участвует премьер Молдовы, Наталья Гаврилица. Рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве и внесет конструктивный вклад в наше совместное усилие по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате СНГ" - отметил Мишустин.
Нынешнее заседание Совета глав правительств СНГ планировалось провести в Бишкеке (Киргизия), но в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, было принято решение о проведении дискуссии в режиме видео-конференц-связи.