https://ru.sputnik.md/20211112/gavrilitsa-vystupila-za-ustranenie-torgovykh-barerov-sng-46361189.html

Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ

Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ

Премьер Молдовы обсудила на заседании глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках содружества.

2021-11-12T13:10+0200

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экономика

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заседание совета глав государств снг

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приняла участие в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Гаврилица выразила убежденность, что совет глав правительств - именно тот формат, на котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности содружества.Глава правительства добавила, что кабмин сталкивается с трудностями, но он их преодолеет, в том числе в рамках сотрудничества с партнерами из СНГ."Как раз в эти дни мы отмечаем 100 дней нашего правительства. Этот период был непростой, сопровождался в последний месяц энергетическим кризисом, но в конечном итоге повысили уровень взаимодействия с нашими партнерами", - пояснила Гаврилица.Она также подчеркнула важность Зоны свободной торговли СНГ, ее функционирования без ограничений с учетом интересов каждого из партнеров в Содружестве и достижение практических результатов, которые будут ощущаться для граждан в повседневной жизни. В заключение она выразила надежду, что итоги заседания станут "очередным важным шагом на пути совместного решения стоящих перед государствами СНГ насущных социально-экономических задач".По итогам выступления Гаврилицы премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на продолжение активной работы Молдовы в СНГ. "Впервые в нашем совете участвует премьер Молдовы, Наталья Гаврилица. Рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве и внесет конструктивный вклад в наше совместное усилие по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате СНГ" - отметил Мишустин. Нынешнее заседание Совета глав правительств СНГ планировалось провести в Бишкеке (Киргизия), но в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, было принято решение о проведении дискуссии в режиме видео-конференц-связи.

https://ru.sputnik.md/20211112/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-aktivnuyu-rabotu-v-sng--46360029.html

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в молдове, молдова, снг, заседание совета глав государств снг