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Голикова сравнила по важности сертификат о вакцинации от COVID с паспортом
Голикова сравнила по важности сертификат о вакцинации от COVID с паспортом
По информации вице-премьера Голиковой, эпидситуация за неделю ухудшилась в пяти регионах России.
2021-11-12T18:20+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, ее цитирует РИА Новости.Коллективного иммунитета к заболеванию нужно достичь "в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", также заявила Голикова.Она сообщила, что в России установлен переходный период до 1 февраля для вакцинации от коронавируса."Россиянам надо дать время для вакцинации от COVID-19", - отметила она.Голикова представила статистику эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Так, положение за неделю заметно ухудшилась в пяти регионах России: Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Эти регионы "перешли из "оранжевой" в "красную" зону".Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. По данным Университета Джонса Хопкинса, в России полный цикл вакцинации прошли 50 430 347 человек, или 34,93% населения.
https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
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в мире, россия

Голикова сравнила по важности сертификат о вакцинации от COVID с паспортом

18:20 12.11.2021 (обновлено: 18:21 12.11.2021)
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Александр Астафьев
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По информации вице-премьера, эпидситуация за неделю ухудшилась в пяти регионах России.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, ее цитирует РИА Новости.
"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", - отметила она.
Коллективного иммунитета к заболеванию нужно достичь "в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", также заявила Голикова.
Она сообщила, что в России установлен переходный период до 1 февраля для вакцинации от коронавируса.
"Россиянам надо дать время для вакцинации от COVID-19", - отметила она.
Голикова представила статистику эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Так, положение за неделю заметно ухудшилась в пяти регионах России: Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Эти регионы "перешли из "оранжевой" в "красную" зону".

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.
Сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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По данным Университета Джонса Хопкинса, в России полный цикл вакцинации прошли 50 430 347 человек, или 34,93% населения.
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