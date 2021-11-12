https://ru.sputnik.md/20211112/grazhdanin-gruzii-mezhdunarodnom-rozyske-ekstradirovan-moldovu-46374109.html
Гражданин Грузии экстрадирован в Молдову
Гражданин Грузии экстрадирован в Молдову
Он состоял в преступной группировке и занимался оборотом наркотиков.
2021-11-12T22:45+0200
2021-11-12T22:45+0200
2021-11-12T22:45+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Гражданин Грузии, объявленный в международный розыск более 10 лет назад, экстрадирован Молдову из Белоруссии, сообщили в Генинспектрате полиции (ГИП). По данным следствия, экстрадированному 52 года к нему применена мера ареста. В полиции уточнили, что мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной преступной группы в 2008 году. Как уточнили в ГИП, действия по задержанию и экстрадиции осуществлялись сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с правоохранительными органами Белоруссии. В данный момент мужчина находится в пенитенциаре в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211103/postavschika-psikhotropnykh-preparatov-frantsii-ekstradirovali-moldovu-46145587.html
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в молдове, молдова, грузия, экстрадиция, беларусь
Гражданин Грузии экстрадирован в Молдову
Мужчина состоял в преступной группировке и промышлял наркоторговлей.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Гражданин Грузии, объявленный в международный розыск более 10 лет назад, экстрадирован Молдову из Белоруссии, сообщили в Генинспектрате полиции (ГИП).
По данным следствия, экстрадированному 52 года к нему применена мера ареста.
В полиции уточнили, что мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной преступной группы в 2008 году.
"Экстрадированный гражданин является членом преступной группировки. В 2010 году он был объявлен в международный розыск Инспекторатом полиции Новых Анен и с тех пор скрывался от правоохранительных органов на территории стран СНГ", - пояснили в полиции.
Как уточнили в ГИП, действия по задержанию и экстрадиции осуществлялись сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с правоохранительными органами Белоруссии.
В данный момент мужчина находится в пенитенциаре в Молдове.