https://ru.sputnik.md/20211112/grazhdanin-gruzii-mezhdunarodnom-rozyske-ekstradirovan-moldovu-46374109.html

Гражданин Грузии экстрадирован в Молдову

Гражданин Грузии экстрадирован в Молдову

Он состоял в преступной группировке и занимался оборотом наркотиков.

2021-11-12T22:45+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Гражданин Грузии, объявленный в международный розыск более 10 лет назад, экстрадирован Молдову из Белоруссии, сообщили в Генинспектрате полиции (ГИП). По данным следствия, экстрадированному 52 года к нему применена мера ареста. В полиции уточнили, что мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной преступной группы в 2008 году. Как уточнили в ГИП, действия по задержанию и экстрадиции осуществлялись сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с правоохранительными органами Белоруссии. В данный момент мужчина находится в пенитенциаре в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211103/postavschika-psikhotropnykh-preparatov-frantsii-ekstradirovali-moldovu-46145587.html

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