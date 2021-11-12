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Иностранцам для междугороднего передвижения в РФ потребуется ПЦР
Иностранцам для междугороднего передвижения в РФ потребуется ПЦР
В России вводится ряд важных эпидмер в связи с пандемией коронавируса.
2021-11-12T21:05+0200
2021-11-12T21:05+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Иностранцам для передвижения возжушным или железнодорожным транспортом в России потребуется отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.Ранее законопроекты QR-кодов в РФ кабмин внес в Госдуму.Документ предусматривает, что пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта", - говорится в сообщении.Совет федерации в первоочередном порядке рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в публичных местах, как только документ поступит из Госдумы, заявила РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.По ее словам, это одна из действенных мер, которые необходимо сейчас предпринять.также в пятницу Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что меры о QR-кодах из-за COVID не затронут детей и подростков.Сертификат с QR-кодом возможен как в электронном, так и в бумажном виде, выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, также проинформировала Голикова.Она отметила, что не у всех россиян есть электронные сертификаты и смартфоны.Она отметила, что это касается случаев, когда человек не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленной местности.По словам Голиковой, гражданин при проведении вакцинации сможет получить справку об этом, но без QR-кода. Для военных и приравненных е ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.Если гражданин не выполнил требование закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней, также заявила вице-премьер."В случае, если гражданин не выполнил требования закона, то в этом случае перевозчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор перевозки, и тогда в течение 30 дней ему возвращаются соответствующие деньги", - сообщила Голикова.Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что Законопроект о QR-кодах нацелен а то, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом."Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны", - отметил он.Ранее было заявлено, что переходный период при введении QR-кодов в России продлится до 1 февраля.
https://ru.sputnik.md/20211112/golikova-sravnila-po-vazhnosti-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-s-pasportom-46371831.html
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в мире, россия

Иностранцам для междугороднего передвижения в РФ потребуется ПЦР

21:05 12.11.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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В России вводится ряд важных эпидмер в связи с пандемией коронавируса.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Иностранцам для передвижения возжушным или железнодорожным транспортом в России потребуется отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Ранее законопроекты QR-кодов в РФ кабмин внес в Госдуму.
Документ предусматривает, что пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта", - говорится в сообщении.
Совет федерации в первоочередном порядке рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в публичных местах, как только документ поступит из Госдумы, заявила РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

По ее словам, это одна из действенных мер, которые необходимо сейчас предпринять.
также в пятницу Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что меры о QR-кодах из-за COVID не затронут детей и подростков.
Сертификат с QR-кодом возможен как в электронном, так и в бумажном виде, выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, также проинформировала Голикова.
Она отметила, что не у всех россиян есть электронные сертификаты и смартфоны.
"Как я уже сказала, любой сертификат - это единый документ. Важно, что он и в электронном виде, и распечатанном виде содержит QR-код, то есть защиту от подделки... Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка из QR-кода будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина", - сказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что это касается случаев, когда человек не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленной местности.
По словам Голиковой, гражданин при проведении вакцинации сможет получить справку об этом, но без QR-кода. Для военных и приравненных е ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.
Если гражданин не выполнил требование закона о QR-кодах, перевозчик может расторгнуть договор, деньги возвращаются за 30 дней, также заявила вице-премьер.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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Голикова сравнила по важности сертификат о вакцинации от COVID с паспортом
18:20
"В случае, если гражданин не выполнил требования закона, то в этом случае перевозчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор перевозки, и тогда в течение 30 дней ему возвращаются соответствующие деньги", - сообщила Голикова.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что Законопроект о QR-кодах нацелен а то, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом.
"Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны", - отметил он.
Ранее было заявлено, что переходный период при введении QR-кодов в России продлится до 1 февраля.
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