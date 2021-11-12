https://ru.sputnik.md/20211112/kiryakova-pochemu-koronavirus-v-moldove-stremitelno-molodeet-46297833.html
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ объяснила, почему коронавирус все чаще стал атаковать молодых людей.
2021-11-12T08:00+0200
2021-11-12T08:00+0200
2021-11-12T08:00+0200
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Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Коронавирус перестал быть болезнью пожилых людей, его все чаще стали выявлять среди молодежи. Инфекционисты считают, что омоложение коронавируса происходит из-за того, что первая волна затронула преимущественно людей старше 60 лет. Во вторую и третью волны много госпитализаций пришлось на группу от 40 до 60 лет. Четвертая волна - это все больше пациенты от 20 до 40 лет. Это вполне естественный процесс для вируса, который дальше движется в ту возрастную группу, где еще остались незараженные люди.Любое инфекционное заболевание – это иммунный ответ организма человека. Он может быть либо ярко выраженным или гипериммунным, либо невыраженным, когда иммунная система человека отвечает слабо, а инфекция продолжает тлеть. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Отвечая на вопрос, почему коронавирус все чаще стал заражать молодых людей, Кирьякова напомнила о том, как в начале пандемии в 2020 году все переживали за родителей и пожилых родственников, кому за 70. Прогнозы медиков на четвертую волну заражений, увы, сбылись, и сегодня мы видим иммунный ответ на вирус среди молодого поколения.
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Валентина Топоривская
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ объяснила, почему коронавирус все чаще стал атаковать молодых людей.
Коронавирус перестал быть болезнью пожилых людей, его все чаще стали выявлять среди молодежи. Инфекционисты считают, что омоложение коронавируса происходит из-за того, что первая волна затронула преимущественно людей старше 60 лет.
Во вторую и третью волны много госпитализаций пришлось на группу от 40 до 60 лет. Четвертая волна - это все больше пациенты от 20 до 40 лет. Это вполне естественный процесс для вируса, который дальше движется в ту возрастную группу, где еще остались незараженные люди.
Любое инфекционное заболевание – это иммунный ответ организма человека. Он может быть либо ярко выраженным или гипериммунным, либо невыраженным, когда иммунная система человека отвечает слабо, а инфекция продолжает тлеть. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказала заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
"В таких случаях мы не получаем тяжелую клиническую форму, но человек, являясь носителем вируса, становится опасным для окружающих", - считает эксперт.
Отвечая на вопрос, почему коронавирус все чаще стал заражать молодых людей, Кирьякова напомнила о том, как в начале пандемии в 2020 году все переживали за родителей и пожилых родственников, кому за 70. Прогнозы медиков на четвертую волну заражений, увы, сбылись, и сегодня мы видим иммунный ответ на вирус среди молодого поколения.
"За два года пандемии кто-то тяжело переболел, а кто-то не заболел ни разу, но сегодня молодых людей все чаще привозят с ковидом в больницы страны", - заключила заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.