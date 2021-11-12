https://ru.sputnik.md/20211112/kiryakova-pochemu-koronavirus-v-moldove-stremitelno-molodeet-46297833.html

Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"

Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"

Заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ объяснила, почему коронавирус все чаще стал атаковать молодых людей.

2021-11-12T08:00+0200

2021-11-12T08:00+0200

2021-11-12T08:00+0200

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46298105_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_a6038d843b88733f37379aaa888cf109.jpg

Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет" Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"

Коронавирус перестал быть болезнью пожилых людей, его все чаще стали выявлять среди молодежи. Инфекционисты считают, что омоложение коронавируса происходит из-за того, что первая волна затронула преимущественно людей старше 60 лет. Во вторую и третью волны много госпитализаций пришлось на группу от 40 до 60 лет. Четвертая волна - это все больше пациенты от 20 до 40 лет. Это вполне естественный процесс для вируса, который дальше движется в ту возрастную группу, где еще остались незараженные люди.Любое инфекционное заболевание – это иммунный ответ организма человека. Он может быть либо ярко выраженным или гипериммунным, либо невыраженным, когда иммунная система человека отвечает слабо, а инфекция продолжает тлеть. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Отвечая на вопрос, почему коронавирус все чаще стал заражать молодых людей, Кирьякова напомнила о том, как в начале пандемии в 2020 году все переживали за родителей и пожилых родственников, кому за 70. Прогнозы медиков на четвертую волну заражений, увы, сбылись, и сегодня мы видим иммунный ответ на вирус среди молодого поколения.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио