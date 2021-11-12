Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211112/kiryakova-pochemu-koronavirus-v-moldove-stremitelno-molodeet-46297833.html
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ объяснила, почему коронавирус все чаще стал атаковать молодых людей.
2021-11-12T08:00+0200
2021-11-12T08:00+0200
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46298105_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_a6038d843b88733f37379aaa888cf109.jpg
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Коронавирус перестал быть болезнью пожилых людей, его все чаще стали выявлять среди молодежи. Инфекционисты считают, что омоложение коронавируса происходит из-за того, что первая волна затронула преимущественно людей старше 60 лет. Во вторую и третью волны много госпитализаций пришлось на группу от 40 до 60 лет. Четвертая волна - это все больше пациенты от 20 до 40 лет. Это вполне естественный процесс для вируса, который дальше движется в ту возрастную группу, где еще остались незараженные люди.Любое инфекционное заболевание – это иммунный ответ организма человека. Он может быть либо ярко выраженным или гипериммунным, либо невыраженным, когда иммунная система человека отвечает слабо, а инфекция продолжает тлеть. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Отвечая на вопрос, почему коронавирус все чаще стал заражать молодых людей, Кирьякова напомнила о том, как в начале пандемии в 2020 году все переживали за родителей и пожилых родственников, кому за 70. Прогнозы медиков на четвертую волну заражений, увы, сбылись, и сегодня мы видим иммунный ответ на вирус среди молодого поколения.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46298105_74:0:2439:1774_1920x0_80_0_0_1c0f86db9ec087ac1554219b1f391dea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио

Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"

08:00 12.11.2021
Радио
Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ объяснила, почему коронавирус все чаще стал атаковать молодых людей.
Коронавирус перестал быть болезнью пожилых людей, его все чаще стали выявлять среди молодежи. Инфекционисты считают, что омоложение коронавируса происходит из-за того, что первая волна затронула преимущественно людей старше 60 лет.
Во вторую и третью волны много госпитализаций пришлось на группу от 40 до 60 лет. Четвертая волна - это все больше пациенты от 20 до 40 лет. Это вполне естественный процесс для вируса, который дальше движется в ту возрастную группу, где еще остались незараженные люди.
Любое инфекционное заболевание – это иммунный ответ организма человека. Он может быть либо ярко выраженным или гипериммунным, либо невыраженным, когда иммунная система человека отвечает слабо, а инфекция продолжает тлеть. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
"В таких случаях мы не получаем тяжелую клиническую форму, но человек, являясь носителем вируса, становится опасным для окружающих", - считает эксперт.
Отвечая на вопрос, почему коронавирус все чаще стал заражать молодых людей, Кирьякова напомнила о том, как в начале пандемии в 2020 году все переживали за родителей и пожилых родственников, кому за 70. Прогнозы медиков на четвертую волну заражений, увы, сбылись, и сегодня мы видим иммунный ответ на вирус среди молодого поколения.

"За два года пандемии кто-то тяжело переболел, а кто-то не заболел ни разу, но сегодня молодых людей все чаще привозят с ковидом в больницы страны", - заключила заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:49Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
09:25"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу
09:00Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
08:48Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией
08:30Компенсации за газ населению – что с ними не так
08:00Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
07:30Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 ноября
ВчераКогда произойдет самое длинное за 580 лет лунное затмение
ВчераКурс валют на четверг: евро продолжает падать
ВчераАкулы, устрицы, морские коньки: что еще водится в Темзе - узнали ученые
ВчераКак катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск
ВчераОбыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
Вчера"Яйца отдельно, газ отдельно" - Спыну рассказал о "политических условиях" по газу
ВчераМИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси
ВчераПродержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
ВчераРоссийская сборная обыграла Кипр с разгромным счетом в отборочном матче на ЧМ по футболу
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПатрулирование над Белоруссией провели российские бомбардировщики Ту-160