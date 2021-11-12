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Где в Кишиневе 12 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 12 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 12 ноября
2021-11-12T10:16+0200
2021-11-12T10:16+0200
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кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 12 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на проспекте Григоре Виеру возле Национального банка.Автобус расположится в Дурлештах и будет находиться на улице Кодрилор, 16, возле супермаркета Fourchette.Где будут находиться пункты вакцинации 13 ноябряТроллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.Автобус расположится в Кишиневе в сквере Оперного театра.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 12 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:16 12.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
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Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 12 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на проспекте Григоре Виеру возле Национального банка.
Автобус расположится в Дурлештах и будет находиться на улице Кодрилор, 16, возле супермаркета Fourchette.

Где будут находиться пункты вакцинации 13 ноября

Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.
Автобус расположится в Кишиневе в сквере Оперного театра.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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