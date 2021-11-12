https://ru.sputnik.md/20211112/kishinev-poyavilas-berezovaya-alleya-litseistov-46365593.html
В Кишиневе появилась березовая "Аллея лицеистов"
В Кишиневе появилась березовая "Аллея лицеистов"
В рамках кампании по озеленению Кишинева при поддержке Россотрудничества была высажена аллея берез.
2021-11-12T16:15+0200
2021-11-12T16:15+0200
2021-11-12T16:15+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Кишиневе восстановили березовую аллею на улице Чуфля.Несколько деревьев высадили старшеклассники кишиневских лицеев имени Н. Гоголя, Т. Майореску, К. Сибирского, М. Греку, А Пушкина. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове.Организаторами экологической акции выступили примэрия Кишинева, представительство Россотрудничества в Молдове, Ассоциация интеллектуальных игр Молдовы, а партнерами стали Торговое представительство России в Молдове и Holding Horus Energy.Мероприятие прошло в рамках столичного плана по озеленению города и стало подарком к 585-летию Кишинева.Участок, где были высажены деревья, в апреле 2017 года серьезно пострадал во время аномального снегопада.В закладке новой аллеи также приняли участие градоначальник Кишинева Ион Чебан, служащие претуры сектора Центр, руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев, сотрудники Торгового представительства Российской Федерации.В свою очередь примар столицы поблагодарил школьников за инициативу по посадке деревьев и отметил важность участия общественности в развитии города. Чебан подчеркнул, что за год в Кишиневе было посажено около 70 тысяч деревьев.Участники акции получили благодарственные письма за вклад в озеленение города. В знак закладки аллеи на ней был установлен камень с памятной табличкой.Данная акция – это еще один из этапов занимательного турнира "Нет горя от ума -2021", который проводит Ассоциация интеллектуальных игр Молдовы при поддержке Русского дома в Кишиневе. Сам турнир приурочен к Году науки и 310-летию выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова.
https://ru.sputnik.md/20211103/sandu-privetstvovala-podpisanie-moldovoy-deklaratsii-po-lesam-46120188.html
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в молдове, ион чебан, молдова, россотрудничество
В Кишиневе появилась березовая "Аллея лицеистов"
В рамках кампании по озеленению Кишинева при поддержке Россотрудничества была высажена аллея берез.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Кишиневе восстановили березовую аллею на улице Чуфля.
Несколько деревьев высадили старшеклассники кишиневских лицеев имени Н. Гоголя, Т. Майореску, К. Сибирского, М. Греку, А Пушкина. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Организаторами экологической акции выступили примэрия Кишинева, представительство Россотрудничества в Молдове, Ассоциация интеллектуальных игр Молдовы, а партнерами стали Торговое представительство России в Молдове и Holding Horus Energy.
Мероприятие прошло в рамках столичного плана по озеленению города и стало подарком к 585-летию Кишинева.
Участок, где были высажены деревья, в апреле 2017 года серьезно пострадал во время аномального снегопада.
В закладке новой аллеи также приняли участие градоначальник Кишинева Ион Чебан, служащие претуры сектора Центр, руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев, сотрудники Торгового представительства Российской Федерации.
"Примечательно, что участок, на котором будут расти березы, решено назвать "Аллеей лицеистов". Напротив нее находится Академия наук, и это весьма символично: нынешним учащимся лицеев предстоит подхватить эстафету преемственности поколений во многих жизненно важных сферах, включая научную", - отметил Муравьев.
В свою очередь примар столицы поблагодарил школьников за инициативу по посадке деревьев и отметил важность участия общественности в развитии города. Чебан подчеркнул, что за год в Кишиневе было посажено около 70 тысяч деревьев.
Участники акции получили благодарственные письма за вклад в озеленение города. В знак закладки аллеи на ней был установлен камень с памятной табличкой.
Данная акция – это еще один из этапов занимательного турнира "Нет горя от ума -2021", который проводит Ассоциация интеллектуальных игр Молдовы при поддержке Русского дома в Кишиневе. Сам турнир приурочен к Году науки и 310-летию выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова.