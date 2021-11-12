https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html

В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки

В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки

На предстоящем марафоне вакцинации гражданам раздадут ваучеры для похода в рестораны города.

2021-11-12T18:50+0200

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коронавирус

в молдове

кишинев

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Новый марафон вакцинации пройдет в Кишиневе 13 и 14 ноября, начало в 11.00. Об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан. Как отметил Чебан, этот марафон пройдет при поддержке партнеров из сектора HoReCa под названием "Будьте в безопасности! Вакцинируйтесь от COVID-19!" "Каждый участник марафона после вакцинации получит ваучер на 500 леев. Люди смогут пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу. Здесь будет находиться автобус, специально оборудованный и оснащенный всем необходимым для иммунизации", - рассказал Чебан. Примар уточнил, что полученный ваучер можно будет использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах. Для получения вакцины необходимо иметь при себе удостоверение личности. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, вакцинация