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В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки
В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки
На предстоящем марафоне вакцинации гражданам раздадут ваучеры для похода в рестораны города.
2021-11-12T18:50+0200
2021-11-12T18:50+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Новый марафон вакцинации пройдет в Кишиневе 13 и 14 ноября, начало в 11.00. Об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан. Как отметил Чебан, этот марафон пройдет при поддержке партнеров из сектора HoReCa под названием "Будьте в безопасности! Вакцинируйтесь от COVID-19!" "Каждый участник марафона после вакцинации получит ваучер на 500 леев. Люди смогут пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу. Здесь будет находиться автобус, специально оборудованный и оснащенный всем необходимым для иммунизации", - рассказал Чебан. Примар уточнил, что полученный ваучер можно будет использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах. Для получения вакцины необходимо иметь при себе удостоверение личности. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, вакцинация

В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки

18:50 12.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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На предстоящем марафоне вакцинации гражданам раздадут ваучеры для похода в рестораны города.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Новый марафон вакцинации пройдет в Кишиневе 13 и 14 ноября, начало в 11.00. Об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан.
Как отметил Чебан, этот марафон пройдет при поддержке партнеров из сектора HoReCa под названием "Будьте в безопасности! Вакцинируйтесь от COVID-19!"
"Каждый участник марафона после вакцинации получит ваучер на 500 леев. Люди смогут пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу. Здесь будет находиться автобус, специально оборудованный и оснащенный всем необходимым для иммунизации", - рассказал Чебан.
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Примар уточнил, что полученный ваучер можно будет использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах. Для получения вакцины необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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