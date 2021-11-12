https://ru.sputnik.md/20211112/kompensatsii-za-gaz-naseleniyu--chto-s-nimi-ne-tak-46341918.html

Компенсации за газ населению – что с ними не так

Компенсации за газ населению – что с ними не так

Смогут ли правительственные компенсации помочь населению Молдовы

2021-11-12T08:30+0200

2021-11-12T08:30+0200

2021-11-12T08:30+0200

радио

газ

молдова

тарифы

компенсации

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Тарифы на газ взлетели на неподъемную для населения высоту. Правительство страны разработало ряд мер для оказания помощи гражданам в холодный период года. Предусмотрено увеличение различных пособий социально уязвимым семьям, а также компенсации по счетам за газ и тепло."За потребление природного газа компенсации будут такими: за первые 50 кубометров компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров будем компенсировать 3,2 лея за кубометр от тарифа", – заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.Она подчеркнула, что таким образом для бытового потребителя первые 50 кубометров обойдутся в 6,8 лея, а последующий объем в 100 кубометров – по 7,9 лея за один кубометр.Насколько обещанные компенсации помогут населению и откуда правительство возьмет для этого деньги? А также – станет ли автономное отопление в квартире не плюсом, как это было до сих пор, а обузой?Обо всем этом в беседе с экономистами Михаилом Пойсиком и Виорелом Гырбу, а также экспертом по недвижимости Петром Олейником.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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