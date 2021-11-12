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Компенсации за газ населению – что с ними не так
Компенсации за газ населению – что с ними не так
Смогут ли правительственные компенсации помочь населению Молдовы
2021-11-12T08:30+0200
2021-11-12T08:30+0200
радио
газ
молдова
тарифы
компенсации
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Тарифы на газ взлетели на неподъемную для населения высоту. Правительство страны разработало ряд мер для оказания помощи гражданам в холодный период года. Предусмотрено увеличение различных пособий социально уязвимым семьям, а также компенсации по счетам за газ и тепло."За потребление природного газа компенсации будут такими: за первые 50 кубометров компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров будем компенсировать 3,2 лея за кубометр от тарифа", – заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.Она подчеркнула, что таким образом для бытового потребителя первые 50 кубометров обойдутся в 6,8 лея, а последующий объем в 100 кубометров – по 7,9 лея за один кубометр.Насколько обещанные компенсации помогут населению и откуда правительство возьмет для этого деньги? А также – станет ли автономное отопление в квартире не плюсом, как это было до сих пор, а обузой?Обо всем этом в беседе с экономистами Михаилом Пойсиком и Виорелом Гырбу, а также экспертом по недвижимости Петром Олейником.
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газ, молдова, тарифы, компенсации, видео

Компенсации за газ населению – что с ними не так

08:30 12.11.2021
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о последствиях крупнейшего за всю историю страны повышения тарифов на природный газ в Молдове.
Тарифы на газ взлетели на неподъемную для населения высоту. Правительство страны разработало ряд мер для оказания помощи гражданам в холодный период года. Предусмотрено увеличение различных пособий социально уязвимым семьям, а также компенсации по счетам за газ и тепло.
"За потребление природного газа компенсации будут такими: за первые 50 кубометров компенсируем 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров будем компенсировать 3,2 лея за кубометр от тарифа", – заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
Она подчеркнула, что таким образом для бытового потребителя первые 50 кубометров обойдутся в 6,8 лея, а последующий объем в 100 кубометров – по 7,9 лея за один кубометр.
Насколько обещанные компенсации помогут населению и откуда правительство возьмет для этого деньги? А также – станет ли автономное отопление в квартире не плюсом, как это было до сих пор, а обузой?
Обо всем этом в беседе с экономистами Михаилом Пойсиком и Виорелом Гырбу, а также экспертом по недвижимости Петром Олейником.
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