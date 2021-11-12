https://ru.sputnik.md/20211112/lancet-effektivnost-indiy-vaktsina-covaxin-sostavlyaet-778-46353535.html

The Lancet: эффективность индийской вакцины Covaxin составляет 77,8%

The Lancet: эффективность индийской вакцины Covaxin составляет 77,8%

The Lancet: эффективность индийской вакцины от коронавируса Covaxin составляет 77,8%

2021-11-12T23:00+0200

2021-11-12T23:00+0200

2021-11-12T23:00+0200

коронавирус

индия

вакцина

эффективность

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Третья фаза исследований индийской вакцины от коронавируса Covaxin показала, что эффективность препарата составляет 77,8%, передает РИА Новости. Исследования опубликованы в научном журнале The Lancet."Эффективность против любой степени тяжести COVID-19 с началом через 14 дней после второй вакцинации составила 77,8%, а эффективность против тяжелой формы COVID-19 составила 93,4%. Эффективность против бессимптомного COVID-19 была 63,6%. Наш предварительный анализ показал эффективность 65,2% против штамма "дельта", но необходимы дальнейшие исследования для подтверждения клинической эффективности против этого штамма и других", - говорится в статье.Ученые отметили, что Covaxin, который использует традиционную технологию инактивированного вируса, "вызывает устойчивый ответ антител" через две недели после введения двух доз.В ходе научного исследования с участием 24 419 участников в возрасте от 18 до 97 лет в период с ноября 2020 года по май 2021 года в Индии не было зарегистрировано ни одной смерти или нежелательных явлений, связанных с вакциной, отмечается в публикации.Ранее, 3 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech."ВОЗ выдала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech (вакцине - ред.) Covaxin... Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, постановила, что эта вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, а также что польза вакцины намного превышает риски, вакцина может использоваться во всем мире", - говорится в сообщении организации в Twitter.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,4 миллиона, выздоровели более 33,8 миллиона, умерли более 462 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

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индия, вакцина, эффективность