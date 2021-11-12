https://ru.sputnik.md/20211112/mayya-sandu-parizhe-vstretilas-makronom-chto-obsudili-46371681.html
Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили
Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили
В Париже прошла двусторонняя молдавско-французская встреча.
2021-11-12T18:00+0200
2021-11-12T18:00+0200
2021-11-12T18:16+0200
политика
в мире
франция
молдова
майя санду
встреча
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371453_0:214:2049:1366_1920x0_80_0_0_9e297d169a5f54e3435684d8cf29dd75.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в пятницу встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава молдавского государства в социальных сетях. Санду находится 11 и 12 ноября в Париже с рабочим визитом, где принимает участие в Форуме мира. По словам Санду, они обсудили несколько тем, направленных на активизацию двусторонних отношений."Мы обсудили возможности сотрудничества с Францией в области инфраструктуры, цифровизации, безопасности и энергоэффективности. Рады, что Французское агентство развития (AfD) уже начало деятельность в нашей стране и что оно также будет финансировать местные инфраструктурные проекты, ирригацию и облесение", - добавила Санду. Президент Молдовы поблагодарила Макрона за готовность Франции оказать помощь молдавским властям в борьбе с коррупцией. В этом контексте стороны обсудили развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран. По мнению Санду, использование этих усилий позволит восстановить функционирование правосудия в Молдове. Как уверена Санду, Франция является для нас важным стратегическим партнером и дружественной страной, которая поддерживает усилия по очистке государства и развитию республики в соответствии с европейской моделью.Визит президента Молдовы в ПарижСогласно повестке визита, Санду приняла участие в открытии Форума мира в Париже, где помимо президента Франции присутствовали главы и других государств.В рабочей программе визита Санду также - участие в тематической сессии Форума мира по вопросу расширения прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений.Глава государства проведет во Франции несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.Ожидается, что Санду выступит с речью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Во Франции главу государства сопровождают министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и генсекретарь аппарата президента Кристина Герасимова.
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html
франция
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371453_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_8d05d3f59ab29719d2cf77e9a853a91a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в мире, франция, молдова, майя санду, встреча, эммануэль макрон
Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили
18:00 12.11.2021 (обновлено: 18:16 12.11.2021)
В столице Франции прошла двусторонняя молдавско-французская встреча.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в пятницу встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава молдавского государства в социальных сетях.
Санду находится 11 и 12 ноября в Париже с рабочим визитом, где принимает участие в Форуме мира.
По словам Санду, они обсудили несколько тем, направленных на активизацию двусторонних отношений.
"Было очень приятно встретиться с Эммануэлем Макроном в Париже. Мы надеемся на продолжение сотрудничества между Молдовой и Францией по наиболее сложным вопросам для обеих стран", - написала Санду в своем Twitter.
"Мы обсудили возможности сотрудничества с Францией в области инфраструктуры, цифровизации, безопасности и энергоэффективности. Рады, что Французское агентство развития (AfD) уже начало деятельность в нашей стране и что оно также будет финансировать местные инфраструктурные проекты, ирригацию и облесение", - добавила Санду.
Президент Молдовы поблагодарила Макрона за готовность Франции оказать помощь молдавским властям в борьбе с коррупцией. В этом контексте стороны обсудили развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран.
По мнению Санду, использование этих усилий позволит восстановить функционирование правосудия в Молдове.
Как уверена Санду, Франция является для нас важным стратегическим партнером и дружественной страной, которая поддерживает усилия по очистке государства и развитию республики в соответствии с европейской моделью.
Визит президента Молдовы в Париж
Согласно повестке визита, Санду приняла участие в открытии Форума мира в Париже, где помимо президента Франции присутствовали главы и других государств.
В рабочей программе визита Санду также - участие в тематической сессии Форума мира по вопросу расширения прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений.
Глава государства проведет во Франции несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.
Ожидается, что Санду выступит с речью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Во Франции главу государства сопровождают министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и генсекретарь аппарата президента Кристина Герасимова.