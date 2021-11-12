https://ru.sputnik.md/20211112/mayya-sandu-parizhe-vstretilas-makronom-chto-obsudili-46371681.html

Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили

Санду в Париже встретилась с Макроном: что обсудили

В Париже прошла двусторонняя молдавско-французская встреча.

2021-11-12T18:00+0200

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политика

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эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела в пятницу встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом глава молдавского государства в социальных сетях. Санду находится 11 и 12 ноября в Париже с рабочим визитом, где принимает участие в Форуме мира. По словам Санду, они обсудили несколько тем, направленных на активизацию двусторонних отношений."Мы обсудили возможности сотрудничества с Францией в области инфраструктуры, цифровизации, безопасности и энергоэффективности. Рады, что Французское агентство развития (AfD) уже начало деятельность в нашей стране и что оно также будет финансировать местные инфраструктурные проекты, ирригацию и облесение", - добавила Санду. Президент Молдовы поблагодарила Макрона за готовность Франции оказать помощь молдавским властям в борьбе с коррупцией. В этом контексте стороны обсудили развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран. По мнению Санду, использование этих усилий позволит восстановить функционирование правосудия в Молдове. Как уверена Санду, Франция является для нас важным стратегическим партнером и дружественной страной, которая поддерживает усилия по очистке государства и развитию республики в соответствии с европейской моделью.Визит президента Молдовы в ПарижСогласно повестке визита, Санду приняла участие в открытии Форума мира в Париже, где помимо президента Франции присутствовали главы и других государств.В рабочей программе визита Санду также - участие в тематической сессии Форума мира по вопросу расширения прав и возможностей женщин в процессах принятия государственных решений.Глава государства проведет во Франции несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.Ожидается, что Санду выступит с речью по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Во Франции главу государства сопровождают министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и генсекретарь аппарата президента Кристина Герасимова.

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html

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в мире, франция, молдова, майя санду, встреча, эммануэль макрон