https://ru.sputnik.md/20211112/miller-obyazatelstva-tranzitu-gaza-cherez-ukrainu-budut-perevypolneny-46365257.html

Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены

Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены

В настоящее время между Россией и Украиной действует транзитное соглашение сроком на пять лет.

2021-11-12T16:01+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, об этом в пятницу заявил глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает РИА Новости."Газпром" также выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) и использует для этого в том числе маршрут поставок через Украину, отметил Миллер.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.После заявлений главы "Газпрома" цены фьючерсов на газ в Европе ненадолго перешли к снижению и опускались почти на 1%, а сейчас вновь растут, свидетельствуют данные ICE Futures. Ценовой максимум пятницы пока составляет 940 долларов (824,6 евро).Резкий рост цен на газ в Европе отмечался в конце лета - начале осени. Если в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ru.sputnik.md/20211111/yaytsa-otdelno-gaz-otdelno---spynu-rasskazal-o-politicheskikh-usloviyakh-po-gazu-46348581.html

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