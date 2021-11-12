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Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены
Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены
В настоящее время между Россией и Украиной действует транзитное соглашение сроком на пять лет.
2021-11-12T16:01+0200
2021-11-12T16:01+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, об этом в пятницу заявил глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает РИА Новости."Газпром" также выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) и использует для этого в том числе маршрут поставок через Украину, отметил Миллер.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.После заявлений главы "Газпрома" цены фьючерсов на газ в Европе ненадолго перешли к снижению и опускались почти на 1%, а сейчас вновь растут, свидетельствуют данные ICE Futures. Ценовой максимум пятницы пока составляет 940 долларов (824,6 евро).Резкий рост цен на газ в Европе отмечался в конце лета - начале осени. Если в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ru.sputnik.md/20211111/yaytsa-otdelno-gaz-otdelno---spynu-rasskazal-o-politicheskikh-usloviyakh-po-gazu-46348581.html
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в мире, россия, газпром, газ, алексей миллер, украина

Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены

16:01 12.11.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В настоящее время между Россией и Украиной действует транзитное соглашение сроком на пять лет.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, об этом в пятницу заявил глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает РИА Новости.
"Газпром" также выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) и использует для этого в том числе маршрут поставок через Украину, отметил Миллер.
"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - сказал Миллер, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале компании.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
После заявлений главы "Газпрома" цены фьючерсов на газ в Европе ненадолго перешли к снижению и опускались почти на 1%, а сейчас вновь растут, свидетельствуют данные ICE Futures. Ценовой максимум пятницы пока составляет 940 долларов (824,6 евро).

Резкий рост цен на газ в Европе отмечался в конце лета - начале осени. Если в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
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