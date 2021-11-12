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Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены
© Sputnik / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
© Sputnik / Виталий Тимкив
В настоящее время между Россией и Украиной действует транзитное соглашение сроком на пять лет.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Обязательства "Газпрома" по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены, об этом в пятницу заявил глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает РИА Новости.
"Газпром" также выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) и использует для этого в том числе маршрут поставок через Украину, отметил Миллер.
"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - сказал Миллер, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале компании.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
После заявлений главы "Газпрома" цены фьючерсов на газ в Европе ненадолго перешли к снижению и опускались почти на 1%, а сейчас вновь растут, свидетельствуют данные ICE Futures. Ценовой максимум пятницы пока составляет 940 долларов (824,6 евро).
Резкий рост цен на газ в Европе отмечался в конце лета - начале осени. Если в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Резкий рост цен на газ в Европе отмечался в конце лета - начале осени. Если в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.