https://ru.sputnik.md/20211112/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46374829.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-12T19:59+0200

2021-11-12T19:59+0200

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коронавирус

в молдове

минздрав

эпидемия

статистика

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КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1261 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено 8 случаев импорта инфекции: по два — из России и Италии, по одному — из Ирландии, Румынии, Украины и Дании.Общее число случаев заражения в стране достигло 351 940.У работников системы здравоохранения выявлены 11 случаев заражения: 2 — у врачей, 7 — у медсестер и 2 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7877 тестов.Госпитализированы 2380 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 227 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 43).В то же время за сутки выздоровели 1112 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 331 024.Минздрав сообщает о 68 погибших, в списке, опубликованном 12 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8391. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают скончавшихся и за минувшие сутки, и ранее.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211112/kiryakova-pochemu-koronavirus-v-moldove-stremitelno-molodeet-46297833.html

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2021

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в молдове, минздрав, эпидемия, статистика