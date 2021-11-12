https://ru.sputnik.md/20211112/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-aktivnuyu-rabotu-v-sng--46360029.html

Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ

Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал участие молдавского премьера Натальи Гаврилицы в совете глав правительств СНГ

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экономика

россия

молдова

премьер

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве Независимых Государств. Об этом он заявил в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции.Молдавский премьер подписала вместе с главами правительств других стран СНГ соглашения, направленные на активизацию сотрудничества в области здравоохранения, культуры и железнодорожной инфраструктуры. В этом году 8 декабря исполняется 30 лет со дня подписания Соглашения о создании СНГ. Молдова ратифицировала документ в апреле 1994 года.

https://ru.sputnik.md/20201204/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-konstruktivnoe-vzaimodeystvie-s-eaes-32755495.html

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2021

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россия, молдова, премьер, наталья гаврилица