https://ru.sputnik.md/20211112/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-aktivnuyu-rabotu-v-sng--46360029.html
Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ
Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ
Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал участие молдавского премьера Натальи Гаврилицы в совете глав правительств СНГ
2021-11-12T12:51+0200
2021-11-12T12:51+0200
2021-11-12T13:19+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве Независимых Государств. Об этом он заявил в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции.Молдавский премьер подписала вместе с главами правительств других стран СНГ соглашения, направленные на активизацию сотрудничества в области здравоохранения, культуры и железнодорожной инфраструктуры. В этом году 8 декабря исполняется 30 лет со дня подписания Соглашения о создании СНГ. Молдова ратифицировала документ в апреле 1994 года.
https://ru.sputnik.md/20201204/mishustin-rasschityvaem-chto-moldova-prodolzhit-konstruktivnoe-vzaimodeystvie-s-eaes-32755495.html
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россия, молдова, премьер, наталья гаврилица
Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ
12:51 12.11.2021 (обновлено: 13:19 12.11.2021)
Глава правительства Российской Федерации поприветствовал участие молдавского премьера в заседании Совета глав правительств СНГ.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве Независимых Государств. Об этом он заявил в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции.
Впервые в нашем совете принимает также участие премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в Содружестве, внесет конструктивный вклад в наши совместные усилия по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате СНГ
Михаил Мишустин
Российский премьер-министр
Молдавский премьер подписала вместе с главами правительств других стран СНГ соглашения, направленные на активизацию сотрудничества в области здравоохранения, культуры и железнодорожной инфраструктуры.
В этом году 8 декабря исполняется 30 лет со дня подписания Соглашения о создании СНГ. Молдова ратифицировала документ в апреле 1994 года.