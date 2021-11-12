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Молдавский премьер совершит визит в Лондон
Молдавский премьер совершит визит в Лондон
Повестка визита насыщенная: встречи с британскими чиновниками, представителями общественности, бизнеса и молдавской диаспорой.
2021-11-12T22:00+0200
2021-11-12T22:00+0200
общество
в молдове
молдова
великобритания
диаспора
визит
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетит 15-16 ноября Лондон по случаю проведения "Дня рынка капитала Молдовы" в штаб-квартире Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. По данным ведомства, в программе визита встречи с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, заместителем государственного секретаря парламента по вопросам европейского соседства и США Венди Мортон. Также пройдет встреча с директором по ЕС Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хосе Леандро, а также с генеральным директором и глобальным содиректором исследовательской компании Kroll Говардом Купером.Премьер примет участие в церемонии открытия рынка Ring the bell, встретится с исполнительным директором Лондонской фондовой биржи Джулией Хоггет и представителями бизнеса. Как отметили в правительстве, Гаврилица расскажет об обязательствах в области развития бизнеса, а также представит возможности для международного бизнеса инвестировать в Республику Молдова.В ходе визита премьер-министр встретится с представителями банка J.P. Morgan - мирового лидера в сфере финансовых услуг, а также с вице-президентом Citi Bank Левенте Гриффлером. Премьер Гаврилица посетит ярмарку вакансий для обосновавшихся в Великобритании молдавских граждан, где будут изучаться потенциальные возможности трудоустройства в Молдове. Граждане Молдовы смогут узнать из первоисточника о профессиональных возможностях, доступных в республике, с целью организации затем собеседований.После этого Наталья Гаврилица лично встретится с группой граждан из диаспоры.
https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html
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в молдове, молдова, великобритания, диаспора, визит, наталья гаврилица

Молдавский премьер совершит визит в Лондон

22:00 12.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Повестка визита насыщенная: встречи с британскими чиновниками, представителями общественности, бизнеса и молдавской диаспорой.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетит 15-16 ноября Лондон по случаю проведения "Дня рынка капитала Молдовы" в штаб-квартире Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным ведомства, в программе визита встречи с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, заместителем государственного секретаря парламента по вопросам европейского соседства и США Венди Мортон.
Также пройдет встреча с директором по ЕС Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хосе Леандро, а также с генеральным директором и глобальным содиректором исследовательской компании Kroll Говардом Купером.
Премьер примет участие в церемонии открытия рынка Ring the bell, встретится с исполнительным директором Лондонской фондовой биржи Джулией Хоггет и представителями бизнеса.
Как отметили в правительстве, Гаврилица расскажет об обязательствах в области развития бизнеса, а также представит возможности для международного бизнеса инвестировать в Республику Молдова.
В ходе визита премьер-министр встретится с представителями банка J.P. Morgan - мирового лидера в сфере финансовых услуг, а также с вице-президентом Citi Bank Левенте Гриффлером.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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Премьер Гаврилица посетит ярмарку вакансий для обосновавшихся в Великобритании молдавских граждан, где будут изучаться потенциальные возможности трудоустройства в Молдове.
Граждане Молдовы смогут узнать из первоисточника о профессиональных возможностях, доступных в республике, с целью организации затем собеседований.
После этого Наталья Гаврилица лично встретится с группой граждан из диаспоры.
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