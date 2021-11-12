https://ru.sputnik.md/20211112/moldavskiy-premer-sovershit-vizit-london-46375002.html

Молдавский премьер совершит визит в Лондон

Молдавский премьер совершит визит в Лондон

Повестка визита насыщенная: встречи с британскими чиновниками, представителями общественности, бизнеса и молдавской диаспорой.

2021-11-12T22:00+0200

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наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетит 15-16 ноября Лондон по случаю проведения "Дня рынка капитала Молдовы" в штаб-квартире Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. По данным ведомства, в программе визита встречи с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, заместителем государственного секретаря парламента по вопросам европейского соседства и США Венди Мортон. Также пройдет встреча с директором по ЕС Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хосе Леандро, а также с генеральным директором и глобальным содиректором исследовательской компании Kroll Говардом Купером.Премьер примет участие в церемонии открытия рынка Ring the bell, встретится с исполнительным директором Лондонской фондовой биржи Джулией Хоггет и представителями бизнеса. Как отметили в правительстве, Гаврилица расскажет об обязательствах в области развития бизнеса, а также представит возможности для международного бизнеса инвестировать в Республику Молдова.В ходе визита премьер-министр встретится с представителями банка J.P. Morgan - мирового лидера в сфере финансовых услуг, а также с вице-президентом Citi Bank Левенте Гриффлером. Премьер Гаврилица посетит ярмарку вакансий для обосновавшихся в Великобритании молдавских граждан, где будут изучаться потенциальные возможности трудоустройства в Молдове. Граждане Молдовы смогут узнать из первоисточника о профессиональных возможностях, доступных в республике, с целью организации затем собеседований.После этого Наталья Гаврилица лично встретится с группой граждан из диаспоры.

https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html

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