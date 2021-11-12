https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-ischut-shotlandtsev-nelegalov-46367892.html

В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"

В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"

Сотрудники МВД разыскивают граждан Шотландии, которые прибыли в Молдову без прохождения проверки.

2021-11-12T16:28+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены. Теперь этих иностранцев разыскивают сотрудники МВД.Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки. Она отметила, что на КПП "Леушены" проходит ремонт, что затрудняет прохождение через пункт. Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.Болельщики из Шотландии прибывают в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20211102/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-matchi-otbora-na-chm-2022-46090153.html

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