Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-ischut-shotlandtsev-nelegalov-46367892.html
В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
Сотрудники МВД разыскивают граждан Шотландии, которые прибыли в Молдову без прохождения проверки.
2021-11-12T16:28+0200
2021-11-12T16:58+0200
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46368034_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47b967a4632dc4ae2093881547853578.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены. Теперь этих иностранцев разыскивают сотрудники МВД.Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки. Она отметила, что на КПП "Леушены" проходит ремонт, что затрудняет прохождение через пункт. Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.Болельщики из Шотландии прибывают в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211102/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-matchi-otbora-na-chm-2022-46090153.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46368034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_739cd8b88a47564f4c8a0def6af82ad9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"

16:28 12.11.2021 (обновлено: 16:58 12.11.2021)
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк1-ый Московский Международный Фестиваль Волынщиков
1-ый Московский Международный Фестиваль Волынщиков - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Андрей Стенин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Сотрудники МВД разыскивают граждан Шотландии, которые прибыли в Молдову без прохождения проверки.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены. Теперь этих иностранцев разыскивают сотрудники МВД.
Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

"Пограничная полиция подтверждает инцидент, что транспортное средство пересекло границу без необходимой проверки. В настоящее время принимается ряд мер по идентификации микроавтобуса и поиску людей", - заявила Новицки.

Она отметила, что на КПП "Леушены" проходит ремонт, что затрудняет прохождение через пункт.

"При въезде в пункт пропуска водитель направил микроавтобус в зону для грузового транспорта, не останавливаясь для контроля. Впоследствии он покинул территорию пункта пропуска и направился в страну", - уточнила пресс-секретарь.

Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
Болельщики из Шотландии прибывают в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Спорт
Объявлен расширенный состав сборной Молдовы на матчи отбора на ЧМ-2022
2 ноября, 07:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:20Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент
16:50На саммит лидеров стран АТЭС Путин надел новозеландскую накидку
16:28В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
16:15В Кишиневе появилась березовая "Аллея лицеистов"
16:01Миллер: обязательства по транзиту газа через Украину будут перевыполнены
15:27"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
14:55В кабинете Стояногло проходит новый обыск
14:31Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове
14:10Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
13:31Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:10Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
13:08Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные
12:51Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ
12:43Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем
12:25Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно
12:01Бензин и топливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:49Ученые назвали действенный способ для победы над дельта-штаммом
11:30Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность
11:08Примэрия Кишинева выделила средства на компенсации за газ
10:44 "Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена