https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-ischut-shotlandtsev-nelegalov-46367892.html
В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
Сотрудники МВД разыскивают граждан Шотландии, которые прибыли в Молдову без прохождения проверки.
2021-11-12T16:28+0200
2021-11-12T16:28+0200
2021-11-12T16:58+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены. Теперь этих иностранцев разыскивают сотрудники МВД.Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки. Она отметила, что на КПП "Леушены" проходит ремонт, что затрудняет прохождение через пункт. Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.Болельщики из Шотландии прибывают в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211102/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-matchi-otbora-na-chm-2022-46090153.html
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в молдове, молдова
В Молдове ищут "шотландцев-нелегалов"
16:28 12.11.2021 (обновлено: 16:58 12.11.2021)
Сотрудники МВД разыскивают граждан Шотландии, которые прибыли в Молдову без прохождения проверки.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Микроавтобус с футбольными болельщиками сборной Шотландии проехал в Молдову без проверки на контрольно-пропускном пункте Леушены. Теперь этих иностранцев разыскивают сотрудники МВД.
Информацию для Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.
"Пограничная полиция подтверждает инцидент, что транспортное средство пересекло границу без необходимой проверки. В настоящее время принимается ряд мер по идентификации микроавтобуса и поиску людей", - заявила Новицки.
Она отметила, что на КПП "Леушены" проходит ремонт, что затрудняет прохождение через пункт.
"При въезде в пункт пропуска водитель направил микроавтобус в зону для грузового транспорта, не останавливаясь для контроля. Впоследствии он покинул территорию пункта пропуска и направился в страну", - уточнила пресс-секретарь.
Как отметила Новицки, в Пограничной полиции распорядились начать служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
Болельщики из Шотландии прибывают в нашу страну на матч сборных Молдовы и Шотландии по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022. Встреча состоится 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.