https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-postroyat-novuyu-vozdushnuyu-liniyu-elektroperedachi-46370424.html

В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи

В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи

Новый инфраструктурный проект будет запущен в Молдове в ближайшее время.

2021-11-12T17:50+0200

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общество

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электроэнергия

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его данным, документ был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера. Больше информации по этому проекту вице-премьер пообещал представить в понедельник на брифинге.

https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-elektroenergia-opasno-eto-45556745.html

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в молдове, молдова, электроэнергия, андрей спыну