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В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
Новый инфраструктурный проект будет запущен в Молдове в ближайшее время.
2021-11-12T17:50+0200
2021-11-12T17:50+0200
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молдова
электроэнергия
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его данным, документ был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера. Больше информации по этому проекту вице-премьер пообещал представить в понедельник на брифинге.
https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-elektroenergia-opasno-eto-45556745.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, электроэнергия, андрей спыну

В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи

17:50 12.11.2021
© Sputnik / Mihai Carausэлектрический столб
электрический столб - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Новый инфраструктурный проект будет запущен в Молдове в ближайшее время.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его данным, документ был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.
"Это важный проект для обеспечения энергетической безопасности нашей страны", - написал Спыну на своей странице в Facebook.
Больше информации по этому проекту вице-премьер пообещал представить в понедельник на брифинге.
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