https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-postroyat-novuyu-vozdushnuyu-liniyu-elektroperedachi-46370424.html
В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
Новый инфраструктурный проект будет запущен в Молдове в ближайшее время.
2021-11-12T17:50+0200
2021-11-12T17:50+0200
2021-11-12T17:50+0200
общество
в молдове
молдова
электроэнергия
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По его данным, документ был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера. Больше информации по этому проекту вице-премьер пообещал представить в понедельник на брифинге.
https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-elektroenergia-opasno-eto-45556745.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, электроэнергия, андрей спыну
В Молдове построят новую воздушную линию электропередачи
Новый инфраструктурный проект будет запущен в Молдове в ближайшее время.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его данным, документ был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.
"Это важный проект для обеспечения энергетической безопасности нашей страны", - написал Спыну на своей странице в Facebook.
Больше информации по этому проекту вице-премьер пообещал представить в понедельник на брифинге.