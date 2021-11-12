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В Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer
В Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer
В республику продолжает поступать вакцина Pfizer, которая была закуплена Минздравом.
2021-11-12T21:20+0200
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья получило еще одну партию вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве в пятницу. По данным ведомства, в страну поступило 59.670 доз сыворотки. Это очередной транш из партии в 700.830 доз, закупленных Минздравом. Теперь из этой закупки в республику уже доставлено 345 150 доз. Вакцина была закуплена в рамках реализации компонента "Здоровье" проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Молдовой и Банком развития Совета Европы, подписанным в июле 2020 года.Всего в Молдову поступило 856 220 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX было получено 125 190 доз, помощь из Румынии - 100 620 доз, закупка - 345 150 доз. Полную схему иммунизации в стране прошли 898 136 человек.
https://ru.sputnik.md/20211112/skolko-umerlo-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-moldove-46364114.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация

В Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer

21:20 12.11.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGETVaccinul Pfizer
Vaccinul Pfizer - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGET
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В республику продолжает поступать вакцина Pfizer, которая была закуплена Минздравом.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья получило еще одну партию вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве в пятницу.
По данным ведомства, в страну поступило 59.670 доз сыворотки. Это очередной транш из партии в 700.830 доз, закупленных Минздравом. Теперь из этой закупки в республику уже доставлено 345 150 доз.
"Все дозы равномерно распределят по пунктам вакцинации в стране", - говорится в сообщении Минздрава.
Вакцина была закуплена в рамках реализации компонента "Здоровье" проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Молдовой и Банком развития Совета Европы, подписанным в июле 2020 года.
Всего в Молдову поступило 856 220 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX было получено 125 190 доз, помощь из Румынии - 100 620 доз, закупка - 345 150 доз.
Полную схему иммунизации в стране прошли 898 136 человек.
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