https://ru.sputnik.md/20211112/moldovu-postupilo-esche-poryadka-60-tysyach-doz-pfizer-46372461.html

В Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer

В Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer

В республику продолжает поступать вакцина Pfizer, которая была закуплена Минздравом.

2021-11-12T21:20+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья получило еще одну партию вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве в пятницу. По данным ведомства, в страну поступило 59.670 доз сыворотки. Это очередной транш из партии в 700.830 доз, закупленных Минздравом. Теперь из этой закупки в республику уже доставлено 345 150 доз. Вакцина была закуплена в рамках реализации компонента "Здоровье" проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Молдовой и Банком развития Совета Европы, подписанным в июле 2020 года.Всего в Молдову поступило 856 220 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX было получено 125 190 доз, помощь из Румынии - 100 620 доз, закупка - 345 150 доз. Полную схему иммунизации в стране прошли 898 136 человек.

https://ru.sputnik.md/20211112/skolko-umerlo-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-moldove-46364114.html

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в молдове, молдова, минздрав, вакцинация