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Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии
Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии
На выходные в стране объявлено проведение внеочередного заседания парламента.
2021-11-12T19:40+0200
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австрия
ограничения
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Введение национального локдауна для непривитых от коронавируса анонсировал в пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.В стране с четверга на пятницу было выявлено 11 798 новых случаев коронавируса и 40 летальных исходов. Еще раньше был зафиксирован рекорд с начала пандемии: 11 975 случаев заражения в сутки.Александер Шалленберг сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.Из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации медлить больше нельзя, отметил канцлер. По его мнению, решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято уже в воскресенье.По информации, которую озвучил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, с 15 ноября локдаун для непривитых вступает в силу в федеральных землях Верхняя Австрии и Зальцбург.Ограничения для непривитых от коронавируса вступили в силу в Австрии с 8 ноября. При входе в рестораны, отели, парикмахерские, салоны красоты и массажа необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест больше не действует.
https://ru.sputnik.md/20211102/gretsii-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-46115906.html
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в мире, австрия, ограничения

Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии

19:40 12.11.2021
© AP Photo / Ronald ZakЗакрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия
Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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На выходные в стране объявлено проведение внеочередного заседания парламента.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Введение национального локдауна для непривитых от коронавируса анонсировал в пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.

В стране с четверга на пятницу было выявлено 11 798 новых случаев коронавируса и 40 летальных исходов. Еще раньше был зафиксирован рекорд с начала пандемии: 11 975 случаев заражения в сутки.

Александер Шалленберг сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.
"Цель совершенно ясна - в это воскресенье дать "зеленый свет" национальному локдауну для непривитых", - заявил Шелленберг на пресс-конференции.
Из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации медлить больше нельзя, отметил канцлер. По его мнению, решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято уже в воскресенье.

"Большинство населения поступило правильно - защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их", - отметил Шелленберг.

По информации, которую озвучил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, с 15 ноября локдаун для непривитых вступает в силу в федеральных землях Верхняя Австрии и Зальцбург.
Ограничения для непривитых от коронавируса вступили в силу в Австрии с 8 ноября. При входе в рестораны, отели, парикмахерские, салоны красоты и массажа необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест больше не действует.
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