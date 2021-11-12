Коронавирус
Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии
© AP Photo / Ronald ZakЗакрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
На выходные в стране объявлено проведение внеочередного заседания парламента.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Введение национального локдауна для непривитых от коронавируса анонсировал в пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.
В стране с четверга на пятницу было выявлено 11 798 новых случаев коронавируса и 40 летальных исходов. Еще раньше был зафиксирован рекорд с начала пандемии: 11 975 случаев заражения в сутки.
Александер Шалленберг сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.
В стране с четверга на пятницу было выявлено 11 798 новых случаев коронавируса и 40 летальных исходов. Еще раньше был зафиксирован рекорд с начала пандемии: 11 975 случаев заражения в сутки.
Александер Шалленберг сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.
"Цель совершенно ясна - в это воскресенье дать "зеленый свет" национальному локдауну для непривитых", - заявил Шелленберг на пресс-конференции.
Из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации медлить больше нельзя, отметил канцлер. По его мнению, решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято уже в воскресенье.
"Большинство населения поступило правильно - защитилось (привилось), теперь мы должны защитить их", - отметил Шелленберг.
По информации, которую озвучил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, с 15 ноября локдаун для непривитых вступает в силу в федеральных землях Верхняя Австрии и Зальцбург.
Ограничения для непривитых от коронавируса вступили в силу в Австрии с 8 ноября. При входе в рестораны, отели, парикмахерские, салоны красоты и массажа необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест больше не действует.