https://ru.sputnik.md/20211112/natsionalnyy-lokdaun-dlya-neprivitykh-avstrii-46366830.html

Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии

Национальный локдаун для непривитых от COVID могут объявить в Австрии

На выходные в стране объявлено проведение внеочередного заседания парламента.

2021-11-12T19:40+0200

2021-11-12T19:40+0200

2021-11-12T19:40+0200

коронавирус

в мире

австрия

ограничения

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Введение национального локдауна для непривитых от коронавируса анонсировал в пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.В стране с четверга на пятницу было выявлено 11 798 новых случаев коронавируса и 40 летальных исходов. Еще раньше был зафиксирован рекорд с начала пандемии: 11 975 случаев заражения в сутки.Александер Шалленберг сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.Из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации медлить больше нельзя, отметил канцлер. По его мнению, решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях было принято уже в воскресенье.По информации, которую озвучил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн, с 15 ноября локдаун для непривитых вступает в силу в федеральных землях Верхняя Австрии и Зальцбург.Ограничения для непривитых от коронавируса вступили в силу в Австрии с 8 ноября. При входе в рестораны, отели, парикмахерские, салоны красоты и массажа необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест больше не действует.

https://ru.sputnik.md/20211102/gretsii-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-46115906.html

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в мире, австрия, ограничения