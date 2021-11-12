https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-prostom-votume-nedoveriya-ot-oppozitsii-pridu-parlament-46369229.html
Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент
Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент
Глава Минздрава прокомментировала выдвинутый ей простой вотум недоверия депутатами оппозиции.
2021-11-12T17:20+0200
2021-11-12T17:20+0200
2021-11-12T17:20+0200
общество
в молдове
молдова
вотум недоверия
парламент
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко готова прийти в парламент и ответить на вопросы депутатов об эпидемиологической ситуации и представить отчет о 100 днях работы Минздрава. Такое заявление глава ведомства сделала на пресс-конференции в пятницу. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули на последнем заседании парламента простой вотум недоверия против Немеренко и ее политики управления в Минздраве. По мнению авторов вотума, "действия нынешних властей идут вразрез с интересами граждан, а ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля". Она также заявила, что готова рассказать о проблемах, стоящих перед системой здравоохранения, а также представить результаты 100 дней правления нового кабинета министров и ответить на вопросы парламентариев. Что такое вотум недоверия в МолдовеВ практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.
https://ru.sputnik.md/20211111/oppozitsiya-vydvinula-prostoy-votum-nedoveriya-glave-minzdrava-moldovy-46326589.html
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в молдове, молдова, вотум недоверия, парламент, алла немеренко
Немеренко - о простом вотуме недоверия от оппозиции: приду в парламент
Глава Минздрава прокомментировала выдвинутый ей депутатами оппозиции простой вотум недоверия.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко готова прийти в парламент и ответить на вопросы депутатов об эпидемиологической ситуации и представить отчет о 100 днях работы Минздрава. Такое заявление глава ведомства сделала на пресс-конференции в пятницу.
Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выдвинули на последнем заседании парламента простой вотум недоверия против Немеренко и ее политики управления в Минздраве. По мнению авторов вотума, "действия нынешних властей идут вразрез с интересами граждан, а ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля".
"Любой вотум недоверия - это демократическая процедура. Чем более демократичным является общество, тем скорее вотум недоверия поможет все разъяснить. Я пойду в парламент. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы предоставить информацию о ситуации с пандемией в стране с трибуны", - отметила Немеренко.
Она также заявила, что готова рассказать о проблемах, стоящих перед системой здравоохранения, а также представить результаты 100 дней правления нового кабинета министров и ответить на вопросы парламентариев.
Что такое вотум недоверия в Молдове
В практике парламента Молдовы существует простой вотум и вотум недоверия.
Простой выражает позицию парламента в определенном вопросе внутренней либо внешней политики или, по случаю, в вопросе, который стал объектом некой интерпелляции – особого официального запроса депутата парламента правительству или какому-либо члену правительства по определенному вопросу. По итогам простого вотума недоверия не предусмотрены отставки.
Простой вотум может быть инициирован не менее чем 15 депутатами.
Вотум недоверия выражает отзыв доверия, оказанного правительству при уполномочивании. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем четвертью депутатами.
Простой вотум и вотум недоверия принимаются путем голосования большинства присутствующих депутатов.