https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html

Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные

Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные

Ежедневные отчеты о летальных исходах на фоне COVID-19 не включали число всех смертей за сутки, а лишь тех, кто погиб в данный день.

2021-11-12T13:08+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах. Такое объяснение дала на пресс-конференции в пятницу глава Минздрава Алла Немеренко в связи с путаницей по количеству смертей в пандемию. Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19 в среду. По данным министерства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19: "были выявлены сотни зарегистрированных, но неучтенных в отчетах случаев смерти, некоторые из записей относятся даже к 2020 году".По словам Немеренко, в ближайшие дни будут еще дополнительные уточнения по смертности в пандемию за последние два дня. Как добавила глава Минздрава, такие неточности по цифрам возникали из-за человеческого фактора в связи с большим давлением на медиков и персонал медучреждений, а также по техническим причинам. "Начались проверки с целью найти и устранить ошибки, и, главное, не допустить их в дальнейшем. Процесс сбора данных включает в себя участие многих людей, есть как человеческий фактор, так и технический", - пояснила Немеренко. Ранее в среду и четверг были зарегистрированы антирекорды по смертям в стране на фоне коронавируса. В среду было отмечено 60 смертей, а в четверг - 70. По уточнениям Минздрава, из первой цифры девять скончавшихся относятся к более раннему периоду, о которых своевременно не сообщалось. А в четверг из 70 жертв только 15 умерли за минувшие сутки.

https://ru.sputnik.md/20211110/minzdrav-rekorde-smertyam-otchetakh-sotni-neuchtennykh-46319161.html

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в молдове, молдова, алла немеренко