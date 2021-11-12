https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html

Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность

Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность

Назначение нового посла вступает в силу после публикации указа в "Официальном мониторе".

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Распоряжение о назначении Виктора Кирилэ послом Молдовы в Румынии опубликовано в "Официальном мониторе" и вступило в силу в пятницу. Согласно документу, в соответствии с Конституцией и Закону о дипломатической службе и указом президента Молдовы Виктор Кирилэ назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Румынии.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе". Виктор Кирилэ имеет степень магистра европейской политики и степень бакалавра истории. С декабря 2020 года по настоящее время занимает должность исполнительного директора Ассоциации внешней политики (APE). Он был советником по внешней политике экс-премьера Влада Филата. Кирилэ некоторое время был послом Молдовы во Франции при правительстве Майи Санду в 2019 году.

https://ru.sputnik.md/20211103/naznachen-novyy-posol-moldovy-romania-46137246.html

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