Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность
Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность
Назначение нового посла вступает в силу после публикации указа в "Официальном мониторе".
2021-11-12T11:30+0200
2021-11-12T11:30+0200
политика
в молдове
румыния
молдова
посол
посольство молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/756/76/7567632_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_42821b6f2a54029d4aae889d00d96a55.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Распоряжение о назначении Виктора Кирилэ послом Молдовы в Румынии опубликовано в "Официальном мониторе" и вступило в силу в пятницу. Согласно документу, в соответствии с Конституцией и Закону о дипломатической службе и указом президента Молдовы Виктор Кирилэ назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Румынии.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе". Виктор Кирилэ имеет степень магистра европейской политики и степень бакалавра истории. С декабря 2020 года по настоящее время занимает должность исполнительного директора Ассоциации внешней политики (APE). Он был советником по внешней политике экс-премьера Влада Филата. Кирилэ некоторое время был послом Молдовы во Франции при правительстве Майи Санду в 2019 году.
https://ru.sputnik.md/20211103/naznachen-novyy-posol-moldovy-romania-46137246.html
румыния
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/756/76/7567632_0:1:1000:751_1920x0_80_0_0_8da7d0594fb8f5514689839dcaa85f59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, румыния, молдова, посол, посольство молдовы

Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность

11:30 12.11.2021
© facebook/Victor ChirilăVictor Chirilă
Victor Chirilă - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© facebook/Victor Chirilă
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Назначение нового посла вступает в силу после публикации указа в "Официальном мониторе".
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Распоряжение о назначении Виктора Кирилэ послом Молдовы в Румынии опубликовано в "Официальном мониторе" и вступило в силу в пятницу.
Согласно документу, в соответствии с Конституцией и Закону о дипломатической службе и указом президента Молдовы Виктор Кирилэ назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Румынии.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе".
Виктор Кирилэ имеет степень магистра европейской политики и степень бакалавра истории.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Политика
Назначен новый посол Молдовы в Румынии
3 ноября, 15:52
С декабря 2020 года по настоящее время занимает должность исполнительного директора Ассоциации внешней политики (APE).
Он был советником по внешней политике экс-премьера Влада Филата. Кирилэ некоторое время был послом Молдовы во Франции при правительстве Майи Санду в 2019 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:10Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
13:08Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные
12:51Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ
12:43Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем
12:25Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно
12:01Бензин и топливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:49Ученые назвали действенный способ для победы над дельта-штаммом
11:30Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность
11:08Примэрия Кишинева выделила средства на компенсации за газ
10:44 "Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена
10:16Где в Кишиневе 12 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:49Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
09:25"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу
09:00Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
08:48Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией
08:30Компенсации за газ населению – что с ними не так
08:00Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
07:30Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает