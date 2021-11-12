https://ru.sputnik.md/20211112/ot-tsvetochnykh-mostov-kamennym-govorili-ministry-moldovy-rumynii-46373923.html

"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии

"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии

Министры двух стран обсудили совместные транспортные проекты

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транспорт

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КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел рабочую встречу с министром транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелом Скриоштяну.Министры обсудили ряд совместных проектов, которые планируют реализовать правительства двух стран."Надо идти от "цветочного моста" к каменным мостам", сказал мне господин Скриоштяну", — написал Андрей Спыну в Facebook. Вице-премьер заявил, что поддерживает своего румынского коллегу в стремлении развивать дорожную инфраструктуру, соединяющую Молдову с Румынией.На встрече обсуждалось увеличение числа рейсов, выполняемых румынскими авиаоператорами по маршруту Бухарест-Кишинев-Бухарест, а также диверсификация направлений за счет открытия новых рейсов и использования альтернативных аэропортов Румынии, таких, как Клуж и Тимишоара.Министры также говорили о строительстве приграничного моста через реку Прут, между молдавскими и румынскими Унгенами, а также реабилитации автодорожных мостов на пунктах пересечения границы.Еще одной темой дискуссии стало подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами Румынии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в проекте реабилитации железнодорожного коридора Яссы-Кишинев-Одесса, а также вопрос о строительстве автострады Тыргу-Нямц-Яссы-Унгены.

https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html

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транспорт, румыния, молдова, инфраструктура