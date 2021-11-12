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"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии
"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии
Министры двух стран обсудили совместные транспортные проекты
2021-11-12T20:12+0200
2021-11-12T20:12+0200
экономика
транспорт
румыния
молдова
инфраструктура
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КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел рабочую встречу с министром транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелом Скриоштяну.Министры обсудили ряд совместных проектов, которые планируют реализовать правительства двух стран."Надо идти от "цветочного моста" к каменным мостам", сказал мне господин Скриоштяну", — написал Андрей Спыну в Facebook. Вице-премьер заявил, что поддерживает своего румынского коллегу в стремлении развивать дорожную инфраструктуру, соединяющую Молдову с Румынией.На встрече обсуждалось увеличение числа рейсов, выполняемых румынскими авиаоператорами по маршруту Бухарест-Кишинев-Бухарест, а также диверсификация направлений за счет открытия новых рейсов и использования альтернативных аэропортов Румынии, таких, как Клуж и Тимишоара.Министры также говорили о строительстве приграничного моста через реку Прут, между молдавскими и румынскими Унгенами, а также реабилитации автодорожных мостов на пунктах пересечения границы.Еще одной темой дискуссии стало подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами Румынии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в проекте реабилитации железнодорожного коридора Яссы-Кишинев-Одесса, а также вопрос о строительстве автострады Тыргу-Нямц-Яссы-Унгены.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
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транспорт, румыния, молдова, инфраструктура

"От цветочных мостов - к каменным": о чем говорили министры Молдовы и Румынии

20:12 12.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обсудил совместные проекты со своим румынским коллегой.
КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел рабочую встречу с министром транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелом Скриоштяну.
Министры обсудили ряд совместных проектов, которые планируют реализовать правительства двух стран.
"Надо идти от "цветочного моста" к каменным мостам", сказал мне господин Скриоштяну", — написал Андрей Спыну в Facebook. Вице-премьер заявил, что поддерживает своего румынского коллегу в стремлении развивать дорожную инфраструктуру, соединяющую Молдову с Румынией.
На встрече обсуждалось увеличение числа рейсов, выполняемых румынскими авиаоператорами по маршруту Бухарест-Кишинев-Бухарест, а также диверсификация направлений за счет открытия новых рейсов и использования альтернативных аэропортов Румынии, таких, как Клуж и Тимишоара.
Victor Chirilă - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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Министры также говорили о строительстве приграничного моста через реку Прут, между молдавскими и румынскими Унгенами, а также реабилитации автодорожных мостов на пунктах пересечения границы.
Еще одной темой дискуссии стало подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами Румынии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в проекте реабилитации железнодорожного коридора Яссы-Кишинев-Одесса, а также вопрос о строительстве автострады Тыргу-Нямц-Яссы-Унгены.
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