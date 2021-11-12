https://ru.sputnik.md/20211112/pochemu-pravitelstvo-moldova-ne-idet-na-bolee-uglublennyy-dialog-rossia-46376047.html

Почему правительство Молдовы не идет на более углубленный диалог с Россией

Почему правительство Молдовы не идет на более углубленный диалог с Россией

Эксперт прокомментировал, с чем связана пробуксовка в диалоге между Молдовой и Россией

2021-11-12T20:32+0200

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В том, что нынешнее правительство Молдовы не идет на более решительный диалог с Россией, есть место "западному поводку". Такого мнения придерживается экс-вице-премьер республики, историк, политолог Виктор Степанюк."Думаю, что есть этот западный поводок", – заявил Степанюк в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Он рассказал, что рассчитывал на подход "геополитического спокойствия" со стороны молдавской власти. "Что они понимают, где мы находимся", – добавил эксперт. По его мнению, нынешняя власть республики "не понимает роль России и роль Молдовы в регионе". "Я постоянно говорю, уважаемые друзья слева или справа, пророссийские, прорумынские, проукраинские, проамериканские и так далее, не втягивайте страну в ваши иллюзии. Потому что регион наш очень сложный", – считает Степанюк.

россия

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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