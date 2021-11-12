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Почему правительство Молдовы не идет на более углубленный диалог с Россией
Почему правительство Молдовы не идет на более углубленный диалог с Россией
Эксперт прокомментировал, с чем связана пробуксовка в диалоге между Молдовой и Россией
2021-11-12T20:32+0200
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в молдове
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В том, что нынешнее правительство Молдовы не идет на более решительный диалог с Россией, есть место "западному поводку". Такого мнения придерживается экс-вице-премьер республики, историк, политолог Виктор Степанюк."Думаю, что есть этот западный поводок", – заявил Степанюк в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Он рассказал, что рассчитывал на подход "геополитического спокойствия" со стороны молдавской власти. "Что они понимают, где мы находимся", – добавил эксперт. По его мнению, нынешняя власть республики "не понимает роль России и роль Молдовы в регионе". "Я постоянно говорю, уважаемые друзья слева или справа, пророссийские, прорумынские, проукраинские, проамериканские и так далее, не втягивайте страну в ваши иллюзии. Потому что регион наш очень сложный", – считает Степанюк.
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в молдове, россия, диалог, видео

Почему правительство Молдовы не идет на более углубленный диалог с Россией

20:32 12.11.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Экс-вице-премьер республики, историк, политолог Виктор Степанюк прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова отношения между нашей республикой и Россией.
В том, что нынешнее правительство Молдовы не идет на более решительный диалог с Россией, есть место "западному поводку". Такого мнения придерживается экс-вице-премьер республики, историк, политолог Виктор Степанюк.
"Думаю, что есть этот западный поводок", – заявил Степанюк в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Он рассказал, что рассчитывал на подход "геополитического спокойствия" со стороны молдавской власти. "Что они понимают, где мы находимся", – добавил эксперт.
По его мнению, нынешняя власть республики "не понимает роль России и роль Молдовы в регионе". "Я постоянно говорю, уважаемые друзья слева или справа, пророссийские, прорумынские, проукраинские, проамериканские и так далее, не втягивайте страну в ваши иллюзии. Потому что регион наш очень сложный", – считает Степанюк.
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