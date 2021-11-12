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https://ru.sputnik.md/20211112/pogodnye-rekordy-moldovy-12-noyabrya-46348096.html
Погодные рекорды Молдовы 12 ноября
Погодные рекорды Молдовы 12 ноября
Какой была температура 12 ноября в Молдове в разные годы
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рекорды
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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 12 ноября 1898 года столбик термометра опустился до –6,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали дважды, в 1917 году и 1966 году. Тогда воздух прогрелся до +24,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 12 ноября

00:01 12.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 12 ноября 1898 года столбик термометра опустился до –6,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали дважды, в 1917 году и 1966 году. Тогда воздух прогрелся до +24,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 12 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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