https://ru.sputnik.md/20211112/poka-vse-spali-horeca-podnimaet-tseny-na-30-bad-ot-covid-i-situatsiya-s-pandemiey-46351682.html

Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией

Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией

Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией

2021-11-12T08:48+0200

2021-11-12T08:48+0200

2021-11-12T09:30+0200

цены

horeca

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Ассоциация рестораторов MĂR сообщает о том, что в ближайшее время возможен резкий рост цен на услуги сектора HoReCa. В заявлении молдавских рестораторов, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что из-за роста тарифов на газ и ожидаемого подорожания всех коммунальных услуг сектор HoReCa будет вынужден поднять цены на свои услуги на 30%. Только так, по мнению MĂR, получится сохранить работу ресторанного и гостиничного бизнеса."В этом контексте срочно необходимы вмешательство и поддержка властей Молдовы для этого важного сектора экономики. Мы надеемся, что власти пересмотрят свое решение не субсидировать экономических агентов и поддержат сектор экономики, который находится на грани банкротства после пандемии", - заявили в MĂR.В России создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19Военные ученые из России создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости."После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал он.Основными ингредиентами БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 251 миллион.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 251 миллион 944 тысячи 60. Из них 5 080 009 скончались. Применены свыше 7 375 608 730 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (46 852 773). Следом идут Индия (34 414 186) и Бразилия (21 924 598).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 495 395 случаев, в России – 8 804 297 случаев заражения, в Турции – 8 342 292, на Украине – 3 303 694, в Румынии –1 730 433.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1111 новых случаев инфицирования COVID-19.Зарегистрировано 70 летальных исходов от вызванных коронавирусом осложнений. Общее число скончавшихся на данный момент – 8323. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают скончавшихся и за минувшие сутки, и ранее.

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цены, horeca