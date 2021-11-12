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Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
Молдавский премьер Наталья Гаврилица приняла участие в Совете глав правительств СНГ
2021-11-12T14:10+0200
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видео
правительство
молдова
снг
выступление
наталья гаврилица
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Молдавский премьер Наталья Гаврилица обсудила на заседании Совета глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках Cодружества.По ее мнению, Совет глав правительств Содружества – тот формат, в котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности организации. Речь, как считает премьер, в первую очередь идет об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров.
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правительство, молдова, снг, выступление, наталья гаврилица, видео

Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ

14:10 12.11.2021 (обновлено: 14:12 12.11.2021)
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Глава правительства Молдовы приняла участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходило в онлайн-формате.
Молдавский премьер Наталья Гаврилица обсудила на заседании Совета глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках Cодружества.
По ее мнению, Совет глав правительств Содружества – тот формат, в котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности организации. Речь, как считает премьер, в первую очередь идет об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров.
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