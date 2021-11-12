https://ru.sputnik.md/20211112/polnoe-vystuplenie-gavrilitsy-zasedanie-sovet-glav-pravitelstv-stran-sng-46363068.html

Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ

Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ

Молдавский премьер Наталья Гаврилица приняла участие в Совете глав правительств СНГ

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Молдавский премьер Наталья Гаврилица обсудила на заседании Совета глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках Cодружества.По ее мнению, Совет глав правительств Содружества – тот формат, в котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности организации. Речь, как считает премьер, в первую очередь идет об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров.

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2021

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правительство, молдова, снг, выступление, наталья гаврилица, видео