https://ru.sputnik.md/20211112/polnoe-vystuplenie-gavrilitsy-zasedanie-sovet-glav-pravitelstv-stran-sng-46363068.html
Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
Молдавский премьер Наталья Гаврилица приняла участие в Совете глав правительств СНГ
2021-11-12T14:10+0200
2021-11-12T14:10+0200
2021-11-12T14:12+0200
видео
правительство
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снг
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наталья гаврилица
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Молдавский премьер Наталья Гаврилица обсудила на заседании Совета глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках Cодружества.По ее мнению, Совет глав правительств Содружества – тот формат, в котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности организации. Речь, как считает премьер, в первую очередь идет об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
правительство, молдова, снг, выступление, наталья гаврилица, видео
Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ
14:10 12.11.2021 (обновлено: 14:12 12.11.2021)
Глава правительства Молдовы приняла участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходило в онлайн-формате.
Молдавский премьер Наталья Гаврилица обсудила на заседании Совета глав правительств СНГ экономическое и социальное сотрудничество в рамках Cодружества.
По ее мнению, Совет глав правительств Содружества – тот формат, в котором необходимо сосредоточиться для реализации мероприятий по дальнейшему укреплению экономической составляющей деятельности организации. Речь, как считает премьер, в первую очередь идет об улучшении делового и инвестиционного климата на пространстве Содружества, диверсификации поставляемых на рынки наших стран товаров и услуг, устранении препятствий и барьеров.