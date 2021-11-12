https://ru.sputnik.md/20211112/primeriya-kishineva-vydelila-sredstva-na-kompensatsii-za-gaz-46354353.html

Примэрия Кишинева выделила средства на компенсации за газ

Примэрия Кишинева выделила средства на компенсации за газ

В Кишиневе власти окажут дополнительную помощь гражданам в холодный период года.

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Примэрия Кишинева выделила порядка 90 миллионов леев на компенсации по счетам в холодный период года в размере 40% от суммы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан. Компенсации будут выплачивать в связи с повышением тарифа на газ с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.Градоначальник подчеркнул, что эта компенсация не была отменена или урезана даже в условиях резкого подорожания газа. Как добавил Чебан, эту помощь получат десятки тысяч людей, – гораздо больше, чем готово предложить правительство.Как считает примар, правительство должно принять меры, взять пример с Кишинева и расширить эту программу на всю страну. "Когда ты повышаешь цену на газ в 2,5 – 3 раза, компенсации в 500-700 леев недостаточно. Люди не смогут платить, это ввергнет их в тотальную нищету", - заключил Чебан. Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211110/gavrilitsa-rost-tarif-gaz-46304739.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, тариф на газ