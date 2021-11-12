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Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
Пресс-секретарь Белого дома вернулась после полутора недель карантина из-за положительного теста на коронавирус.
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге после полутора недель карантина из-за перенесенного коронавируса. Она рассказала, что из симптомов испытывала только небольшую усталость, которая не мешала работать и быть на связи с президентом Байденом, передает РИА Новости.Псаки особо отметила, что, будучи ненавистницей каблуков, скучает по тапочкам.Положительный тест на коронавирус у пресс-секретаря выявили 1 ноября. Сообщалось, что она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации, а также не сопровождала делегацию на саммит G20.Тогда она говорила, что что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.
https://ru.sputnik.md/20210319/psaki-posle-slov-putina-o-rasizme-priznala-chto-usa-est-nad-chem-podumat-34041621.html
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Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам

22:15 12.11.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Стрингер
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вернулась после карантина из-за положительного теста на коронавирус.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге после полутора недель карантина из-за перенесенного коронавируса. Она рассказала, что из симптомов испытывала только небольшую усталость, которая не мешала работать и быть на связи с президентом Байденом, передает РИА Новости.
Псаки особо отметила, что, будучи ненавистницей каблуков, скучает по тапочкам.
"Хорошо вернуться к вам, хотя, как ненавистница каблуков со стажем, я скучаю по тапочкам", - сказала Псаки.
Положительный тест на коронавирус у пресс-секретаря выявили 1 ноября. Сообщалось, что она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации, а также не сопровождала делегацию на саммит G20.
Тогда она говорила, что что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.
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