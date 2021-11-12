https://ru.sputnik.md/20211112/psaki-vyshla-iz-karantina-i-soskuchilas-po-tapochkam-46380001.html

Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам

Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам

Пресс-секретарь Белого дома вернулась после полутора недель карантина из-за положительного теста на коронавирус.

2021-11-12T22:15+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге после полутора недель карантина из-за перенесенного коронавируса. Она рассказала, что из симптомов испытывала только небольшую усталость, которая не мешала работать и быть на связи с президентом Байденом, передает РИА Новости.Псаки особо отметила, что, будучи ненавистницей каблуков, скучает по тапочкам.Положительный тест на коронавирус у пресс-секретаря выявили 1 ноября. Сообщалось, что она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации, а также не сопровождала делегацию на саммит G20.Тогда она говорила, что что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.

https://ru.sputnik.md/20210319/psaki-posle-slov-putina-o-rasizme-priznala-chto-usa-est-nad-chem-podumat-34041621.html

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