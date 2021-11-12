https://ru.sputnik.md/20211112/psaki-vyshla-iz-karantina-i-soskuchilas-po-tapochkam-46380001.html
Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
Пресс-секретарь Белого дома вернулась после полутора недель карантина из-за положительного теста на коронавирус.
2021-11-12T22:15+0200
2021-11-12T22:15+0200
2021-11-12T22:15+0200
в мире
сша
белый дом
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46379973_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_26fab0169a8f32b60fc57883a11a76b7.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге после полутора недель карантина из-за перенесенного коронавируса. Она рассказала, что из симптомов испытывала только небольшую усталость, которая не мешала работать и быть на связи с президентом Байденом, передает РИА Новости.Псаки особо отметила, что, будучи ненавистницей каблуков, скучает по тапочкам.Положительный тест на коронавирус у пресс-секретаря выявили 1 ноября. Сообщалось, что она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации, а также не сопровождала делегацию на саммит G20.Тогда она говорила, что что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.
https://ru.sputnik.md/20210319/psaki-posle-slov-putina-o-rasizme-priznala-chto-usa-est-nad-chem-podumat-34041621.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46379973_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd038408c5d3c70f24ed9cd5216d5ea5.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, белый дом
Псаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вернулась после карантина из-за положительного теста на коронавирус.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки появилась на брифинге после полутора недель карантина из-за перенесенного коронавируса. Она рассказала, что из симптомов испытывала только небольшую усталость, которая не мешала работать и быть на связи с президентом Байденом, передает РИА Новости
.
Псаки особо отметила, что, будучи ненавистницей каблуков, скучает по тапочкам.
"Хорошо вернуться к вам, хотя, как ненавистница каблуков со стажем, я скучаю по тапочкам", - сказала Псаки.
Положительный тест на коронавирус у пресс-секретаря выявили 1 ноября. Сообщалось, что она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации, а также не сопровождала делегацию на саммит G20.
Тогда она говорила, что что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. "Я планирую вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста", - отметила Псаки, сославшись на рекомендации регулятора.