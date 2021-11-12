https://ru.sputnik.md/20211112/putin-nadel-novozelandskuyu-nakidku-sammit-liderov-stran-ates-46364966.html

На саммит лидеров стран АТЭС Путин надел новозеландскую накидку

На саммит лидеров стран АТЭС Путин надел новозеландскую накидку

Участники саммита стран АТЭС соблюли одну из самых красивых традиций мероприятия.

2021-11-12T16:50+0200

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. На саммит лидеров стран АТЭС президент России Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку, сообщает РИА Новости.Несмотря на то, что нынешний саммит проходит в онлайн-формате, лидеры государств АТЭС поддержали традицию примерить национальные одежды. Председательствует на мероприятии в этом году Новая Зеландия, поэтому выбор одежды был предсказуем. Участники саммита рассмотрят вопросы постпандемийного восстановления экономики стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС до 2040 года.В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.В 2022 году переходящее председательство в АТЭС будет осуществлять Таиланд. Церемония передачи председательства от Новой Зеландии к Таиланду состоится после окончания последнего мероприятия форума – неформальной встречи лидеров экономики АТЭС.Представители правительства Таиланда неоднократно заявляли, что надеются провести следующий форум АТЭС осенью 2022 года в очном формате на территории своей страны.

https://ru.sputnik.md/20210716/RF-gotova-k-sotrudnichestvu-s-ATES-po-vaktsinatsii-v-tom-chisle-migrantov-Putin-35550946.html

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