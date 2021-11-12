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На саммит лидеров стран АТЭС Путин надел новозеландскую накидку
© POOLПрезидент России Владимир Путин в традиционной новозеландской накидке на саммите стран АТЭС
© POOL
Участники саммита стран АТЭС соблюли одну из самых красивых традиций мероприятия.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. На саммит лидеров стран АТЭС президент России Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку, сообщает РИА Новости.
Несмотря на то, что нынешний саммит проходит в онлайн-формате, лидеры государств АТЭС поддержали традицию примерить национальные одежды. Председательствует на мероприятии в этом году Новая Зеландия, поэтому выбор одежды был предсказуем.
Несмотря на то, что нынешний саммит проходит в онлайн-формате, лидеры государств АТЭС поддержали традицию примерить национальные одежды. Председательствует на мероприятии в этом году Новая Зеландия, поэтому выбор одежды был предсказуем.
Участники саммита рассмотрят вопросы постпандемийного восстановления экономики стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС до 2040 года.
В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.
В 2022 году переходящее председательство в АТЭС будет осуществлять Таиланд. Церемония передачи председательства от Новой Зеландии к Таиланду состоится после окончания последнего мероприятия форума – неформальной встречи лидеров экономики АТЭС.
Представители правительства Таиланда неоднократно заявляли, что надеются провести следующий форум АТЭС осенью 2022 года в очном формате на территории своей страны.
Представители правительства Таиланда неоднократно заявляли, что надеются провести следующий форум АТЭС осенью 2022 года в очном формате на территории своей страны.