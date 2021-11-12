Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211112/rossiyskie-voennye-zasekli-shest-poletov-razvedchikov-nato-nad-chernym-morem-46360144.html
Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем
Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем
Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем
2021-11-12T12:43+0200
2021-11-12T13:06+0200
россия
россия
нато
военные
черное море
разведка
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2723/54/27235416_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f04c33989da15ad323ef225af0965c5.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Министерстве обороны России заявили о том, что за сутки радары засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, передает РИА Новости."Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем", - сказали в ведомстве.По данным министерства, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии. Кроме того, там же были обнаружены самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, и самолет-разведчик U-2S также ВВС США, который выполнил полет с авиабазы на острове Кипр.В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.Контроль за действиями американских кораблей в Черном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности."Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", - вновь заявили в ведомстве.Москва будет предпринимать меры по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду - ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будь то вода или будь то суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.
https://ru.sputnik.md/20211101/putin-posmotret-korabl-ssha-chernoe-more-pritsel-46082699.html
https://ru.sputnik.md/20211111/provokatsii-ssha-nato-chernom-more-vyzyvayut-obespokoennost-rossii-46338020.html
россия
черное море
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2723/54/27235416_266:0:1719:1090_1920x0_80_0_0_136010dc68b618835b09cb8b82601deb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, нато, военные, черное море, разведка, самолет

Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем

12:43 12.11.2021 (обновлено: 13:06 12.11.2021)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Министерство обороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Минобороны России заявило, что расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Министерстве обороны России заявили о том, что за сутки радары засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, передает РИА Новости.
"Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии. Кроме того, там же были обнаружены самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, и самолет-разведчик U-2S также ВВС США, который выполнил полет с авиабазы на острове Кипр.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Россия
Путин: можем посмотреть на корабль США в Черном море в прицел
1 ноября, 18:29
В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.
Контроль за действиями американских кораблей в Черном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".
В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.
"Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", - вновь заявили в ведомстве.
Москва будет предпринимать меры по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду - ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будь то вода или будь то суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Политика
Провокации США и НАТО в Черном море вызывают обеспокоенность России
Вчера, 19:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:10Гаврилица выступила за снятие торговых барьеров в СНГ
13:08Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные
12:51Мишустин: рассчитываем, что Молдова продолжит активную работу в СНГ
12:43Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем
12:25Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно
12:01Бензин и топливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:49Ученые назвали действенный способ для победы над дельта-штаммом
11:30Новый посол Молдовы в Румынии вступил в должность
11:08Примэрия Кишинева выделила средства на компенсации за газ
10:44 "Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена
10:16Где в Кишиневе 12 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:49Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
09:25"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу
09:00Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
08:48Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией
08:30Компенсации за газ населению – что с ними не так
08:00Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
07:30Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает