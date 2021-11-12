https://ru.sputnik.md/20211112/rossiyskie-voennye-zasekli-shest-poletov-razvedchikov-nato-nad-chernym-morem-46360144.html

Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем

Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем

Российские военные засекли шесть полетов "разведчиков" НАТО над Черным морем

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. В Министерстве обороны России заявили о том, что за сутки радары засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем, передает РИА Новости."Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море продолжает расти. Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем", - сказали в ведомстве.По данным министерства, в центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии. Кроме того, там же были обнаружены самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, и самолет-разведчик U-2S также ВВС США, который выполнил полет с авиабазы на острове Кипр.В ведомстве отмечают, что эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.Контроль за действиями американских кораблей в Черном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".В Минобороны России снова подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности."Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", - вновь заявили в ведомстве.Москва будет предпринимать меры по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду - ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будь то вода или будь то суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.

https://ru.sputnik.md/20211101/putin-posmotret-korabl-ssha-chernoe-more-pritsel-46082699.html

https://ru.sputnik.md/20211111/provokatsii-ssha-nato-chernom-more-vyzyvayut-obespokoennost-rossii-46338020.html

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россия, нато, военные, черное море, разведка, самолет