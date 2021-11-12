Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211112/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-blizhayshie-dni-v-moldove-pokholodaet-46344708.html
Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.
2021-11-12T07:00+0200
2021-11-12T07:00+0200
прогно погоды
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46187258_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_57aaad2e2b3c6f02a6d2926839efc511.jpg
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ночью и утром местами опустится туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 ноября: ночью – от –1 до +1, днем – от +11 до +13 градусов.13-14 ноября сохранится тот же температурный режим. Днем ожидается до +15, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем в Молдове похолодает, 15 ноября ожидается до +10 градусов днем, а 16 ноября дневная температура не поднимется выше +5 градусов, ночью ожидается до -8.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь поминает священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестру Зиновию.На Руси 11 ноября по-другому называли "день Зиновия", "Зиновий", "синицын день", "синичкин праздник", "праздник охотников".Название "синичкин праздник" этот день получил из-за того, что к 11 ноября, как правило, уже прилетали все зимние птицы, в том числе синицы, снегири, свиристели. Еще один вариант названия: на Руси синицу называли зинькой, чтобы было созвучно с именами Зиновий и Зиновия. Синиц любили и подкармливали, мастерили для них кормушки. Первое массовое появление синиц около домов считалось признаком приближающихся больших холодов.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46187258_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a28bfaf90313b0f47394fdb55a9d80ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогно погоды, погода

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

07:00 12.11.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoВорота города
Ворота города - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ночью и утром местами опустится туман.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 ноября: ночью – от –1 до +1, днем – от +11 до +13 градусов.
13-14 ноября сохранится тот же температурный режим. Днем ожидается до +15, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем в Молдове похолодает, 15 ноября ожидается до +10 градусов днем, а 16 ноября дневная температура не поднимется выше +5 градусов, ночью ожидается до -8.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь поминает священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестру Зиновию.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
На Руси 11 ноября по-другому называли "день Зиновия", "Зиновий", "синицын день", "синичкин праздник", "праздник охотников".
Название "синичкин праздник" этот день получил из-за того, что к 11 ноября, как правило, уже прилетали все зимние птицы, в том числе синицы, снегири, свиристели. Еще один вариант названия: на Руси синицу называли зинькой, чтобы было созвучно с именами Зиновий и Зиновия. Синиц любили и подкармливали, мастерили для них кормушки. Первое массовое появление синиц около домов считалось признаком приближающихся больших холодов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:49Задержаны еще двое подозреваемых в двойном убийстве в Фалештском районе
09:25"АвтоВАЗ" полностью приостановил работу
09:00Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
08:48Пока все спали: HoReCa поднимает цены на 30%, БАД от COVID и ситуация с пандемией
08:30Компенсации за газ населению – что с ними не так
08:00Кирьякова: почему коронавирус в Молдове стремительно "молодеет"
07:30Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 12 ноября
ВчераКогда произойдет самое длинное за 580 лет лунное затмение
ВчераКурс валют на четверг: евро продолжает падать
ВчераАкулы, устрицы, морские коньки: что еще водится в Темзе - узнали ученые
ВчераКак катера ВМС Украины попадут из Одессы в Бердянск
ВчераОбыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
Вчера"Яйца отдельно, газ отдельно" - Спыну рассказал о "политических условиях" по газу
ВчераМИДЕИ выразило озабоченность миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси
ВчераПродержится ли PAS у власти в Молдове в течение четырех лет
ВчераРоссийская сборная обыграла Кипр с разгромным счетом в отборочном матче на ЧМ по футболу
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПатрулирование над Белоруссией провели российские бомбардировщики Ту-160