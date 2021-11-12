https://ru.sputnik.md/20211112/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-blizhayshie-dni-v-moldove-pokholodaet-46344708.html

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-12T07:00+0200

2021-11-12T07:00+0200

2021-11-12T07:00+0200

прогно погоды

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46187258_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_57aaad2e2b3c6f02a6d2926839efc511.jpg

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ночью и утром местами опустится туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 ноября: ночью – от –1 до +1, днем – от +11 до +13 градусов.13-14 ноября сохранится тот же температурный режим. Днем ожидается до +15, а ночью температура будет около нуля градусов. Затем в Молдове похолодает, 15 ноября ожидается до +10 градусов днем, а 16 ноября дневная температура не поднимется выше +5 градусов, ночью ожидается до -8.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь поминает священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестру Зиновию.На Руси 11 ноября по-другому называли "день Зиновия", "Зиновий", "синицын день", "синичкин праздник", "праздник охотников".Название "синичкин праздник" этот день получил из-за того, что к 11 ноября, как правило, уже прилетали все зимние птицы, в том числе синицы, снегири, свиристели. Еще один вариант названия: на Руси синицу называли зинькой, чтобы было созвучно с именами Зиновий и Зиновия. Синиц любили и подкармливали, мастерили для них кормушки. Первое массовое появление синиц около домов считалось признаком приближающихся больших холодов.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогно погоды, погода