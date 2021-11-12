https://ru.sputnik.md/20211112/skolko-umerlo-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-moldove-46364114.html
Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове
Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове
В Минздраве представили данные о количестве погибших вакцинированных пациентов с коронавирусом.
2021-11-12T14:31+0200
2021-11-12T14:31+0200
2021-11-12T14:31+0200
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Все случаи смерти пациентов с коронавирусом изучают в Минздраве с точки зрения их статуса о вакцинации. Таким образом, на данный момент показатель умерших на фоне коронавируса и привитых составляет примерно 8%. Такие данные представила в пятницу на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. В свою очередь глава Минздрава Алла Немеренко отметила, что этот показатель может быть еще меньше. Она считает, что среди вакцинированных погибших могли быть граждане с поддельными сертификатами о получении сыворотки. "Хочу уточнить, из 8% мы не знаем, сколько из них могли иметь поддельный сертификат о вакцинации. То есть этот показатель может быть еще ниже," - добавила Немеренко. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html
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в молдове, молдова, вакцинация, алла немеренко
Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове
В Минздраве рассказали о количестве погибших вакцинированных пациентов с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Все случаи смерти пациентов с коронавирусом изучают в Минздраве с точки зрения их статуса о вакцинации. Таким образом, на данный момент показатель умерших на фоне коронавируса и привитых составляет примерно 8%. Такие данные представила в пятницу на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
"Все случаи смерти изучают и с учетом их статуса о вакцинации. Из общего количества погибших с начала вакцинации, то есть с марта 2021 года, погибло привитых примерно 8%. Большинство погибших на фоне коронавируса, в том числе и после начала кампании вакцинации, были не привиты," - пояснила Николаеску.
В свою очередь глава Минздрава Алла Немеренко отметила, что этот показатель может быть еще меньше. Она считает, что среди вакцинированных погибших могли быть граждане с поддельными сертификатами о получении сыворотки.
"Хочу уточнить, из 8% мы не знаем, сколько из них могли иметь поддельный сертификат о вакцинации. То есть этот показатель может быть еще ниже," - добавила Немеренко.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.