https://ru.sputnik.md/20211112/skolko-umerlo-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-moldove-46364114.html

Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове

Сколько вакцинированных умерло от COVID-19 в Молдове

В Минздраве представили данные о количестве погибших вакцинированных пациентов с коронавирусом.

2021-11-12T14:31+0200

2021-11-12T14:31+0200

2021-11-12T14:31+0200

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Все случаи смерти пациентов с коронавирусом изучают в Минздраве с точки зрения их статуса о вакцинации. Таким образом, на данный момент показатель умерших на фоне коронавируса и привитых составляет примерно 8%. Такие данные представила в пятницу на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. В свою очередь глава Минздрава Алла Немеренко отметила, что этот показатель может быть еще меньше. Она считает, что среди вакцинированных погибших могли быть граждане с поддельными сертификатами о получении сыворотки. "Хочу уточнить, из 8% мы не знаем, сколько из них могли иметь поддельный сертификат о вакцинации. То есть этот показатель может быть еще ниже," - добавила Немеренко. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, вакцинация, алла немеренко