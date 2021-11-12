https://ru.sputnik.md/20211112/tsel-zapad-evropa-migranty-es-slozhnyy-vybor-46354843.html

"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором

"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором

"Цель — Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором

2021-11-12T15:27+0200

2021-11-12T15:27+0200

2021-11-12T15:27+0200

европа

европейский союз

мигранты

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На границе Польши — десять тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Они стремятся еще дальше — в Западную Европу, где дают социальные пособия и льготы. Однако там их не ждут с распростертыми объятиями. Наоборот, ужесточают миграционное законодательство, пишет Дмитрий Ермаков в своей авторской колонке для РИА Новости. Вместо счастливой жизни переселенцам грозит депортация — или временные лагеря в Африке.Никаких квотС каждым днем на белорусской границе все больше беженцев. Они заплатили проводникам по несколько тысяч долларов, чтобы попасть в Европу. Но планы рухнули: Польша выставила войска, закрылась колючей проволокой. Военные применяли слезоточивый газ, несколько человек избили при попытке прорыва. Люди ночуют в лесу, согреваются кострами.Все это началось в мае, когда Минск резко увеличил число прямых рейсов из Багдада и Стамбула. В ЕС протестовали, но Белоруссия это проигнорировала. В самолетах были не турецкие подданные: аэропорт Ататюрк — крупнейший транзитный хаб на Ближнем Востоке. Бегут из Ирака, Сирии, Афганистана.Даже если границу откроют, в Польше мало кто задержится. Католическая Варшава не очень рада гостям-мусульманам. Особенно с 2015-го, когда к власти пришла консервативная партия "Право и справедливость". Ее лидер Ярослав Качиньский не раз заявлял: никаких квот на размещение мигрантов.Да и сама Польша неинтересна большинству приезжих. В интервью СМИ они говорят: хотим в Германию или Францию — там хорошо. К тому же в этих странах давно сложились большие ближневосточные и африканские диаспоры.Мигранты зря рассчитывают на толерантность немцев и французов. Даже самые либеральные государства ужесточают законодательство.Разделенная ЕвропаЕще несколько лет назад Западная Европа была едина по вопросу иммиграции. Но постепенно мнения разделились.Дублинский регламент, принятый в 2013-м и действующий по сей день, гласит: прибывшие просят убежище именно в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Другие их принимать не обязаны.Это не устраивает государства Eвропейского Средиземноморья, куда стекается основной поток мигрантов из Магриба. В портовых городах разрастаются гетто.Устав от такой картины, Италия, Мальта, Греция и Кипр потребовали упразднить Дублинское соглашение. В 2020-м их поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но Совет ЕС пока не согласен.Впрочем, Дублинский регламент — не закон, это рекомендательный документ. Де-факто каждое правительство действует на свое усмотрение. Поэтому Брюссель ищет более прозрачные и эффективные способы решения миграционной проблемы.Основная идея — распределить приезжих по квотам. Альтернатива — финансовая помощь странам Азии и Африки в обмен на сдерживание ими потока беженцев. Но единогласия по обоим вариантам нет. Вот страны и меняют внутреннее законодательство с явным дрейфом вправо.Так, Франция в этом году приняла закон об укреплении республиканских принципов. Теперь обучение всех проживающих в стране детей в школах обязательно. Частные, среди которых много мусульманских, взяли под госконтроль. Кроме того, власти отслеживают зарубежное субсидирование религиозных общин: получателей обязали отчитываться о транзакциях свыше десяти тысяч евро.Еще дальше пошла Дания, ограничив число проживающих в одном районе мигрантов: не более 30 процентов. Лагеря временного размещения беженцев, мечтающих о спокойной жизни в Датском королевстве, вынесли за пределы Европы — в том числе в Центральную Африку.Идея "аутсорсинга" — не новая. И может принести плоды. Известен успешный опыт Австралии, куда до 2014-го приплывали многочисленные переселенцы из Индонезии. Когда их количество превысило, по мнению властей, критическую массу, беженцев перенаправили на острова Тихого океана. После этого желание попытать счастья на Зеленом континенте у многих пропало.Германия пока остается наиболее гостеприимной к мигрантам страной ЕС. В 2015-м Ангела Меркель в обход парламента и Дублинского регламента открыла границу для всех сирийских беженцев — неважно, через какую страну они прибыли. По данным The Guardian, с тех пор более половины переселенцев устроились на работу и стали платить налоги.Однако польско-белорусская ситуация беспокоит и Берлин. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что на границе с Польшей находятся сотни немецких полицейских и ведомство готово отправить туда еще больше. В том же направлении собирались выехать и националисты: пятьдесят человек планировали преградить путь мигрантам. Но членов ультраправой группировки задержали.Польский коридорМнения европейцев по поводу польско-белорусского кризиса тоже разделились. Одни взывают к ценностям гуманизма и пишут в соцсетях, что еще десять-двадцать лет назад сами поляки приезжали в западные страны как гастарбайтеры. Вспоминают и многочисленных польских беженцев во время Второй мировой, часть которых бежала на Ближний Восток.Другие испытывают страх перед иностранцами — они живут по своим законам, не знают языка и часто даже не пытаются ассимилироваться. А финансируют миграционные программы из кармана налогоплательщиков.Активнее всего поддерживают польскую политику британцы: хотя Соединенное Королевство покинуло ЕС, многие курды стремятся именно туда, в свою диаспору. Мнение многих англичан выразил в фейсбуке Рэй Стивенсон из города Дарем: "Мигранты хотят проникнуть в Польшу нелегально. Власти имеют право остановить их. Хорошо, если Великобритания поступит так же, вместо того чтобы причинять страдания собственным гражданам. Благотворительные организации, которые помогают мигрантам, вынуждены платить за каждого из них".Такие же настроения у поляков. "Наша страна просто защищает свои границы. Они не пройдут", — пишет в фейсбуке жительница страны Агнета.При этом мигранты весьма важны для польской экономики. Правда, речь не о курдах, которых сейчас, судя по всему, больше всего на границе. Как сообщает RT со ссылкой на исследование Гданьского политехнического института, в 2020-м Польша выдала иностранцам 400 тысяч разрешений на работу, из них 295 тысяч — украинцам. Едут также из Белоруссии, Молдавии и постсоветской Центральной Азии.Теоретически в эту картину могли бы вписаться иракцы. Однако политологи отмечают: в отличие от тех же украинцев и белорусов, гости с Ближнего Востока редко готовы интегрироваться в европейское общество."По сравнению с сорока миллионами поляков десять тысяч беженцев — пренебрежительно малая величина и в экономическом, и в демографическом плане. Но если их пустят, произойдет плохой прецедент: откроется дверь для бесконечного потока", — полагает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев. Однако подчеркивает: это чисто гипотетический сценарий, у Варшавы нет причин менять решение.Кто-то замерзнет, кто-то наголодаетсяГлава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан разделяет точку зрения многих политологов по приграничному конфликту: за этим стоит исключительно борьба между Минском и Варшавой."Поляки уверены в собственной правоте, не прогнуться — для них дело принципа. К сожалению, такая игра только поднимает ставки в противостоянии. А страдают ни в чем не повинные люди", — говорит он.По его мнению, в Прибалтику мигранты из Белоруссии не пойдут: летом пытались, но осознали бесперспективность. Остается вариант с Украиной, но Киев никого не пустит. Министр внутренних дел Денис Монастырский предупредил: реакция украинских правоохранителей будет жесткой и четкой.В итоге беженцам при посредничестве посольств своих стран придется улетать домой вывозными рейсами. Хотя это произойдет не сразу."Пока они там, кто-то замерзнет, кто-то наголодается. Возможны и столкновения с белорусскими силовиками", — добавляет Лизан.Москве конфликт между Минском и Варшавой совершенно невыгоден. "Если белорусы, как грозит Лукашенко, прекратят транзит газа и грузов через Польшу, это вряд ли понравится России. Надеюсь, что это просто риторика — и Белоруссия не хочет стать аутсайдером Европы", — рассуждает эксперт.Между тем миграционный кризис уже затормозил автоперевозки между Россией и ЕС. Сообщают о трехдневных задержках, которые могут увеличиться до недельных. Через Белоруссию из Европы идут 80-90 процентов товаров в ЦФО, а также транзит в Казахстан и Центральную Азию. Каждый день простоя одного грузовика обходится компаниям в 500 евро.

https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html

https://ru.sputnik.md/20211112/-belavia-perestanet-prinimat-na-reysy-iz-turtsii-grazhdan-iraka-sirii-yemena-46354047.html

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европа, европейский союз, мигранты