https://ru.sputnik.md/20211112/uchenye-sposob-pobeda-delta-shtamm-46356772.html

Ученые назвали действенный способ для победы над дельта-штаммом

Ученые назвали действенный способ для победы над дельта-штаммом

Ученые назвали действенный способ для победы над дельта-штаммом

2021-11-12T11:49+0200

2021-11-12T11:49+0200

2021-11-12T12:02+0200

коронавирус

ученые

штаммы

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Для того, чтобы победить дельта-штамм коронавируса, необходимо поддерживать высокий уровень антител в крови, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, при распространении предшествующих штаммов, в том числе "уханьского", скорее всего, было бы достаточно ревакцинироваться раз в год, а то и полтора."Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови для того, чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки", - пояснил Гинцбург.Дельта-штаммСогласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса (дельта), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года.Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.Штамм дельта быстро распространился по миру и стал доминирующим. Свыше 150 стран демонстрируют почти 100-процентное присутствие этого штамма.В Молдове официально первые случаи дельта-штамма коронавируса были подтверждены 23 июля 2021 года. По данным Минздрава, из 15 отобранных в Молдове образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма дельта.

https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html

https://ru.sputnik.md/20211111/vozrast-deti-boleti-covid-19-46304329.html

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ученые, штаммы