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Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
Экономист объяснил, как стоимость газа повлияет на потребителей тепла, и назвал категории граждан, которые не смогут платить.
2021-11-12T09:00+0200
2021-11-12T09:51+0200
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Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
Правительство Молдовы разработало ряд мер по оказанию помощи гражданам страны в холодный период. Предусмотрено увеличение пособий для социально уязвимых семей и компенсации счетов за газ и тепло.Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что за первые 50 кубометров газа правительство компенсирует 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров - 3,2 лея за кубометр. Таким образом, первые 50 кубометров газа будут стоить бытовому потребителю 6,8 лея, последующий объем в 100 кубометров – 7,9 лея за кубометр.Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь добавил, что правительство также компенсирует две трети от стоимости первой гигакалории тепла, но не более 450 леев. Правительство также утвердило повышение размера помощи социально уязвимым семьям в холодный период с 500 до 700 леев.Одними из первых ощутят рост цены на газ централизованные потребители тепла и те, кто потребляет газ для отопления домов. Поскольку стоимость газа влияет на тариф за тепло, то жители городов с центральной системой отопления, – такие, как Кишинев и Бельцы, - сразу увидят рост цен по квитанциям за отопление. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.По мнению Унгуряну, если до сих пор в Молдове была категория потребителей, которые были не в состоянии вовремя оплачивать тепло, - такие люди копили долги за год и платили по счетам весной и летом, а некоторые совсем не могли платить, - то сейчас еще больше людей попадут в категорию неплательщиков."До сих пор ответственные граждане Молдовы с небольшими пенсиями и зарплатами хоть как-то сводили концы с концами, исправно оплачивая коммунальные счета каждый месяц, а сейчас многие из них попадут в категорию вынужденных неплательщиков, которым нечем будет платить. Долги будут наращиваться, ситуация усугубляться", - заключил эксперт.
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, стоимость, газ

Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа

09:00 12.11.2021 (обновлено: 09:51 12.11.2021)
Радио
Унгуряну: по кому из граждан Молдовы ударит рост стоимости газа
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономист объяснил, как стоимость газа повлияет на потребителей тепла, и назвал категории граждан, которые не смогут за него платить.
Правительство Молдовы разработало ряд мер по оказанию помощи гражданам страны в холодный период. Предусмотрено увеличение пособий для социально уязвимых семей и компенсации счетов за газ и тепло.
Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что за первые 50 кубометров газа правительство компенсирует 4,3 лея от размера тарифа, за потребление от 50 до 150 кубометров - 3,2 лея за кубометр. Таким образом, первые 50 кубометров газа будут стоить бытовому потребителю 6,8 лея, последующий объем в 100 кубометров – 7,9 лея за кубометр.
Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь добавил, что правительство также компенсирует две трети от стоимости первой гигакалории тепла, но не более 450 леев. Правительство также утвердило повышение размера помощи социально уязвимым семьям в холодный период с 500 до 700 леев.
Одними из первых ощутят рост цены на газ централизованные потребители тепла и те, кто потребляет газ для отопления домов. Поскольку стоимость газа влияет на тариф за тепло, то жители городов с центральной системой отопления, – такие, как Кишинев и Бельцы, - сразу увидят рост цен по квитанциям за отопление. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"Это примерно 80-85% от стоимости тепла. То есть если до сих пор стоимость гигакалории была около 1120 леев, то сейчас она поднимется до 2000-2200 леев – все зависит от того, сколько попросит сам поставщик. Ожидания примерно такие", - рассказал эксперт.

По мнению Унгуряну, если до сих пор в Молдове была категория потребителей, которые были не в состоянии вовремя оплачивать тепло, - такие люди копили долги за год и платили по счетам весной и летом, а некоторые совсем не могли платить, - то сейчас еще больше людей попадут в категорию неплательщиков.
"До сих пор ответственные граждане Молдовы с небольшими пенсиями и зарплатами хоть как-то сводили концы с концами, исправно оплачивая коммунальные счета каждый месяц, а сейчас многие из них попадут в категорию вынужденных неплательщиков, которым нечем будет платить. Долги будут наращиваться, ситуация усугубляться", - заключил эксперт.
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