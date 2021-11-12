https://ru.sputnik.md/20211112/ushel-iz-zhizni-rossiyskiy-pisatel-satirik-viktor-koklyushkin-46361395.html

Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

В возрасте 75 лет ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

2021-11-12T13:31+0200

2021-11-12T13:31+0200

2021-11-12T13:52+0200

россия

смерть

писатель

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, передает РИА Новости."Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сообщили на телеканале "Россия 24". Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий, работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.Литературную деятельность начал в 1969 году. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Лауреат многочисленных премий и наград.

https://ru.sputnik.md/20211030/ushel-iz-zhizni-diktor-sssr-igor-kirillov-46035733.html

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смерть, писатель