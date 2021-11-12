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Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
В возрасте 75 лет ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
2021-11-12T13:31+0200
2021-11-12T13:52+0200
россия
смерть
писатель
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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, передает РИА Новости."Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сообщили на телеканале "Россия 24". Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий, работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.Литературную деятельность начал в 1969 году. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Лауреат многочисленных премий и наград.
https://ru.sputnik.md/20211030/ushel-iz-zhizni-diktor-sssr-igor-kirillov-46035733.html
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смерть, писатель

Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

13:31 12.11.2021 (обновлено: 13:52 12.11.2021)
© Photo : Facebook / Новости Первого каналаВиктор Коклюшкин
Виктор Коклюшкин - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Photo : Facebook / Новости Первого канала
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Писатель скончался от острой сердечной недостаточности.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, передает РИА Новости.

"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сообщили на телеканале "Россия 24".
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий, работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.
Литературную деятельность начал в 1969 году. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Лауреат многочисленных премий и наград.
Игорь Кириллов - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
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