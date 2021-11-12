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Ушел из жизни российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
13:31 12.11.2021 (обновлено: 13:52 12.11.2021)
Писатель скончался от острой сердечной недостаточности.
КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, передает РИА Новости.
"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сообщили на телеканале "Россия 24".
"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сообщили на телеканале "Россия 24".
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий, работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.
Литературную деятельность начал в 1969 году. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Лауреат многочисленных премий и наград.
30 октября, 10:50